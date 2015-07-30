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Sağlık

Kaş yapayım derken gözünden oluyordu

Genç kadının kaşları için kullanılan malzemeler hastanelik etti

30 Temmuz 2015 13:55

19 yaşındaki Polly Smith, daha kalın kaşlara sahip olmak için popüler bir kaş kalınlaştırma uygulaması yaptırdı. Güzellik bakımında kaşları boyanan, ağda ve cımbız ile düzeltilen kızın kaşları kaşınmaya başlayınca ters giden bir şey olduğu anlaşıldı.

Daily Mail'in haberine göre, uygulamadan saatler sonra kaşları kızaran genç kızın ertesi gün yüzü tamamen şişmişti ve gözlerini açamıyordu. 3 gün sonra ise şişlik giderek kötüleşince hastanelik oldu. Sağlık görevlileri boyaya ciddi bir alerjik reaksiyon tanısı koydukları genç kızın tehlikeyi atlatamadığını söyledi.

Doktorlar kullanılan boyaya alerjik reaksiyon gösterdiğini belirtti. Polly, uygulamadan birkaç hafta sonra kaşlarının dökülmeye başladığını da belirtti...

Polly normal hayatına geri dönebilmek için günde 15 tablet içmek zorunda.

 

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