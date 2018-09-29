Kas hastası oğlu için TBMM başkanı Yıldırım'dan yardım talebinde bulundu

Cansel KİRAZ- Can EROK- İSTANBUL,(DHA)

KAS hastası oğlu için TBMM Başkanı Yıldırım ile konuşan anne Gülgün Özyiğit kas hastaları için hastane yapılması talebinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay\'ın annesi Şaziye Oktay için düzenlenen cenaze törenine katıldı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ı daha önce makamında ziyaret ettiğini söyleyen Gülgün Özyiğit, Yıldırım\'ı tekrar ziyaret etmek istediğini söyledi. \'Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurun\' diyen Özyiğit\'e TBMM Başkanı Yıldırım, \'Tamam, merak etme\' şeklinde yanıt verdi. Gülgün Özyiğit, 30 yaşında olduğunu söylediği oğlu için, \"Bizim DMD adında ağır ve ölümcül bir kas hastalığımız var. Dünyada nadir görülen bir hastalık. Nadir denilse de, şu anda Türkiye\'de 10 bin DMD kas hastası çocuğumuz var. Bizim bu çocuklarımız ölüyor. Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Çağlar, şu anda kemiklerinin üzerinde kuyruk sokumu yara halinde oturuyor. Biz para, pul istemiyoruz. Biz, sadece hastane istiyoruz. Yapılabilecek gen tedavileri var. Yurt dışında tedaviler var. O tedavileri niye bekleyelim biz? Cumhurbaşkanımız ne diyor? \'Yerli otomobillerimizi kendimiz yapalım\' demiyor mu? Biz de kendi ilaçlarımızı kendimiz yapalım. Binali Bey\'le konuştuk.Telefon numaralarımızı aldı. Yardımcı olacağını söyledi. Umutla bekliyorum\" ifadelerini kullandı.

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