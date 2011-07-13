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Dünya

KARZAİ'NİN ÜVEY KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ KANDAHAR (A.A)

13 Temmuz 2011 13:42

-KARZAİ'NİN ÜVEY KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ KANDAHAR (A.A) - 13.07.2011 - Afganistan'da uğradığı suikastta öldürülen Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin üvey kardeşi Ahmet Veli Karzai bugün toprağa verildi. Ahmet Veli Karzai, Kandahar kenti yakınındaki Karz köyünde Hamid Karzai'nin de katıldığı törenle defnedildi. Karzai'nin toprağa verilmesinin ardından Kandahar'da iki bomba sesi duyuldu; ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Ülkenin güneyindeki en güçlü kişilerden biri olan, Kandahar İl Meclisi Başkanı Ahmed Veli Karzai dün evinde öldürülmüştü. Ahmed Veli Karzai'ye Mayıs 2009'da da suikast girişiminde bulunulmuştu. Ahmed Veli Karzai, yolsuzluk ve uyuşturucu ticaretiyle de suçlanmıştı.

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