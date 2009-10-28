'Karzai'nin kardeşine CIA'den maaş'

New York Times gazetesi, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin kardeşinin Amerikan İstihbarat Örgütü CIA'den maaş aldığını yazdı.



Gazetenin, önceki ve şimdiki Amerikalı yetkililere dayandırarak verdiği haberde, Afganistan'ın afyon ticaretinde rol oynadığı belirtilen Ahmed Veli Karzai'nin son 8 yıldır CIA'dan maaş aldığı kaydedildi.



Karzai'nin, Kandahar kenti ve çevresinde, CIA'in talimatı doğrultusunda operasyonlar düzenleyen Afgan milis gücüne asker alınmasına yardım etmek gibi hizmetler için bu maaşı aldığı belirtildi.



Gazeteye demeç veren Ahmed Veli Karzai, ABD'li sivil ve askeri yetkililerle işbirliği yaptığını, ancak uyuşturucu ticaretiyle ilgisi olmadığını ve CIA'dan maaş almadığını söyledi.



CIA ise haberi ne doğruladı, ne de yalanladı.



New York Times, istihbarat örgütünün Karzai ile mali bağlarının ve onunla iş ilişkilerinin Obama yönetimi içinde derin anlaşmazlıklara neden olduğunu da yazdı.