-KARZAİ'DEN NATO'YA UYARI KABİL (A.A) - 31.05.2011 - Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, militanların izini süren NATO güçlerinin evlere saldırı düzenleme izni bulunmadığı konusunda NATO'yu uyardı. Karzai, bugün düzenlediği basın toplantısında, NATO'nun evlere saldırı düzenleme taktiğine gösterilen sabrın tükendiğini vurgulayarak, ''NATO, Afgan evlerine hava saldırıları düzenleme izninin bulunmadığını ve Afgan halkının buna daha fazla hoşgörü göstermeyeceğini öğrenmek zorundadır'' diye konuştu. NATO'nun Afganistan'ın Helmand vilayetinde düzenlediği son saldırıda yanlışlıkla öldürülen kadın ve çocuklara göndermede bulunan Karzai, ''Şu andan itibaren sivillerin yaşadığı evlere hava saldırıları düzenlemeye izin verilmeyecek'' dedi. Karzai, Afganistan'da savaşan NATO güçlerinin, militanları avlarken evlere hava saldırısı düzenlemeye son vermemesi durumunda, bir ''işgal gücü'' olarak görülme tehlikesiyle karşı karşı kalacakları uyarısında da bulundu.