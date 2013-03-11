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Dünya

Karzai: Taliban ABD için çalışıyor

Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Taliban'ın ABD için çalıştığını öne sürdü

11 Mart 2013 09:13

Afganistan Cumhurbaşkanı, "2014 yılından sonra bir tek yabancı asker ülkemizde kalamayacak" dediği konuşmasında, ABD - Taliban birlikteliğinden bahsetti.
 
Karzai, yurt dışında her gün Taliban ve ABD temsilcilerinin görüştüğünü söyledi.

Son günlerde artan Taliban saldırılarına da değinen Karzai, Taliban'ın, koalisyon güçlerinin 2014 yılından sonra Afganistan'ı terk etmemesi için bu saldırıları düzenlediğini vurguladı.

Karzai, ''Taliban, dün Kabil ve Host'ta düzenlediği intihar saldırılarını, ABD'ye hizmet amaçlı yapmıştır'' dedi.

Taliban'ın yüzlerce günahsız kişiyi öldürdüğünü belirten Karzai, ''Taliban bir yandan sözde koalisyon güçlerini hedef alarak Afganistan'da saldırılar düzenliyor. Diğer yandan ise ABD ile görüşmeler yapıyor. ABD bize Taliban'ın düşman olmadığını, onlarla savaşmayacaklarını söylüyor. Taliban da saldırılar düzenleyerek ABD'ye ne kadar güçlü olduğunu göstermek istemiyor. Aksine onlara hizmet ediyor. Bizim isteğimiz dışında, 2014 yılından sonra bir tek yabancı asker ülkemizde kalamayacak.''


'Daha da iyi olacak'


Afganistan'ın durumunun, 2014 yılından sonra koalisyon güçlerin ülkeyi terk etmesinin ardından daha da iyi olacağına işaret eden Karzai, ''Afganistan yer altı kaynakları açısından zengin bir ülke. Bu nedenle başta ABD olmak üzere birçok ülkenin gözü bu kaynaklarda. Biz onlara asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin geleceği çok parlak'' diye konuştu.

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