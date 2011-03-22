-KARZAİ KONTROLÜ ELE ALACAK KABİL (A.A) - 22.03.2011 - Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Afgan güçlerinin güvenlik kontrolünü çok yakında 7 bölgede devralmaya başlayacağını belirtti. Karzai, başkent Kabil'de yaptığı açıklamada, tüm ülkenin güvenlik kontrolünün Afgan polisi ve askerine 2014'te devredilmesi hedefi çerçevesinde 3 vilayet ve 4 kentte devir teslimin Haziranda olacağını söyledi. Hamid Karzai, göreli olarak şiddetin bulunmadığı Bamiyan ve Pencşir vilayetleriyle, batıdaki Herat kenti, Kabil'in çevresi, Lağman vilayetinin bir kısmı, kuzeyde Mezar-ı Şerif, doğuda Mehterlam ve Taliban'ın karargahı olarak bilinen Helmand vilayetinin Laşhargah kentlerinin güvenliğinin Afgan güçleri tarafından sağlanacağını kaydetti. Afganistan Devlet Başkanı, güvenlik devrinin vilayetlerin merkezlerinden başlayarak tüm ile yayılacağını da ifade etti. Karzai, Afganistan Milli Askeri Akademisi'nde yaptığı konuşmada, "Afgan halkı, bu ülkenin savunmasının başkalarının ellerinde olmasını artık istemiyor" dedi. Taliban'a barış sürecine katılma çağrısını yineleyen Karzai, gece operasyonları, sivil kayıpları ve sorumsuzca yapılan tutuklamaların direnişi artırdığını belirterek, sivil kayıplarının son bulması gerektiğini kaydetti.