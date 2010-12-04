-KARZAİ DE WİKİLEAKS BELGELERİNİ ŞÜPHELİ BULDU KABİL (A.A) - 04.12.2010 - Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Wikileaks internet sitesinin yayımladığı belgelerin doğruluğundan "çok şüpheli olduğunu" söyledi. Karzai, Kabil'de Pakistan Başkanı Yusuf Rıza Gilani ile görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında, Wikileaks'in Afganistan ile ilgili yayımladığı belgelerle ilgili olarak, "Tüm bu hikayeyle ne yapacağımızı bilmiyoruz. Belgelere inanmalı mıyız, inanmamalı mıyız. Onlara inanmama eğilimdeyim" dedi. Wikileaks internet sitesinin yayımladığı belgelerde, Karzai'nin, güçlü kişilerle bağlantısı olan uyuşturucu kaçakçılığı zanlılarını affettiği, tehlikeli tutukluları serbest bıraktığı ileri sürülüyor. Karzai'nin "zayıf ve paranoyak" olarak nitelendirildiği belgelerde, ayrıca Afganistan Devlet Başkan Yardımcısının başkent Kabil'den aldığı 52 milyon dolar nakit parayla Dubai'ye indiği iddia ediliyor. ABD'nin Kabil Büyükelçisi Karl Eikenberry, Dışişleri Bakanlığına gönderdiği bir telgrafta, Afganistan'dan dışarı servet çıkışının yaygın bir durum olduğunu ve ABD'nin bunu durdurmaya gücünün yetmediğini itiraf ediyor. -AFGANİSTAN MALİYE BAKANINDAN KINAMA- Bu arada Afganistan Maliye Bakanı Ömer Zakhilval, Karzai'nin "zayıf bir lider" olarak nitelendirilmesini kınadı. Zakhilval, Büyükelçi Karl Eikenberry ve önde gelen bakanlar arasında işlerin bundan sonra "herzamanki gibi olmayacağını" söyledi.