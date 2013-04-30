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Dünya

Karzai CIA'in parasını doğruladı

Karzai, ulusal güvenlik ekibinin, ABD hükümetinden 10 yıldır para aldığını söyledi

30 Nisan 2013 10:47

Afganistan Devlet Başkanı, eski danışmanının ortaya attığı iddiayı doğruladı ancak miktarın büyük olmadığını söyledi.

Amerikan New York Times gazetesi, CIA'in, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve çevresi üzerindeki etkisini yitirmemek için her ay milyonlarca dolar nakit parayı, bavul, sırt çantası ve poşetlerle Devlet Başkanlığı Binası'na taşıdığını ileri sürdü.

Gazetenin, Karzai'ye 2002-2005 yılları arasında danışmanlık yapan Halil Roman'a dayandırdığı haber hakkında konuşan Karzai, ulusal güvenlik ekibinin, ABD hükümetinden 10 yıldır para aldığını söyledi.

Resmi bir ziyaret için bulunduğu Helsinki'deki düzenlediği basın toplantısında konuşan Karzai, ödemelerin tutarı açıklamadı ancak bunların büyük miktarlar olmadığını söylemekle yetindi.

Karzai, yardımın oldukça yararlı olduğunu ve bunun için şükrettiklerini belirtirken, New York Times gazetesi gazetesi, Karzai'ye 2002-2005 yılları arasında danışmanlık yapan Halil Roman'ın, CIA'nin ödemelerini "hayalet para" olarak nitelendirmesine ve "Hayalet para gizli geliyor ve ortadan kayboluyordu" yönündeki sözlerine de yer verdi.

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