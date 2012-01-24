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Dünya

Karzai acil durum ilan etti KABİL (A.A)

24 Ocak 2012 20:47

-Karzai acil durum ilan etti KABİL (A.A) - 24.01.2012 - Afganistan'ın kuzeydoğusunda geçen haftadan bu yana devam eden yoğun kar yağışı ve çığ düşmesi sonucu en az 46 kişinin öldüğü bildirildi. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin ofisinden yapılan açıklamada, dağlık Bedahşan bölgesinde acil durum ilan edildiği, yetkililerden ölü sayısı hakkında bilgi alındığı ve bölgeye 160 bin dolarlık fon ayrıldığı belirtildi. Afgan yetkililer de çığ düşmesi sonucu şu ana kadar en az 46 kişinin öldüğünü, 60 kişinin yaralandığını ifade etti. Afganistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle 2 yıl önce de Salang Pass'da çığ düşmesi sonucu en az 171 kişi hayatını kaybetmişti.

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