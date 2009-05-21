Kartzede bakallar da kredi bekliyor

Konya Bakkallar Odası Başkanı Süleyman Yılmaz, Konya'daki bakkalların yüzde 50'sine yakının kredi kartlarını ödeyemez duruma geldiğini belirterek, "Hükümetin vereceği krediye sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.



Yılmaz, yaptığı açıklamada, bir süre önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hazırlık içinde olduğu, KOBİ'lere sağlanan kredinin benzerinin bakkallar başta olmak üzere küçük esnafa da kullandırılmasıyla ilgili henüz bir gelişme olmadığını söyledi.



Ekonomik durgunluk nedeniyle piyasada dolaşan paranın azaldığını, nakit sıkıntısının baş gösterdiğini anlatan Yılmaz, "Bu durumda en ağır yük bakkalların sırtına yüklendi. Vatandaş, senetsiz kefilsiz alışveriş yapılan bakkallara olan borcu ödeyemeyince ya da sarkıtınca, bakkallar da mal aldıkları toptancılara ödeme yapamaz hale geldi" dedi.



3 aydır sürekli bakkalları dolaştığını, Konya'daki bakkalların yüzde 50'sine yakınının kredi kartlarını ödeyemez duruma geldiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Hükümetin vereceği krediyi sabırsızlıkla bekliyoruz. 25 bin liraya kadar verileceği söylenen 6 ay ödemesiz bu krediler bakkalları önemli oranda rahatlatacak. Bakkallar krizde can simidi olarak görüldüğü için vatandaş bakkallara daha fazla yöneldi. Bu can simidinin de artık dayanacak gücü kalmadığı için ek desteğe ihtiyaç var. Bakkal çarkını döndürebilirse ekonomik durgunluktan etkilenen vatandaşa daha fazla destek olacaktır. Aynı zamanda bakkal paraya kavuşunca piyasadaki daralma da büyük oranda ortadan kalacaktır. Çünkü bakkallar,

kalemden ekmeğe kadar çok geniş bir yelpazede ürün satmaktadır."



Bakkalların da yararlanabileceği bu kredinin bir ay içinde çıkmasını beklediklerini anlatan Yılmaz, Hükümetin küçük esnafı rahatlatacak bu adımı en kısa süre içinde atacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

