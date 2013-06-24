CHP'li Kart'tan 'Erdoğan imam hatiplileri koruyor' iddiası

Kart, Meclis'te bugün düzenlediği basın toplantısında, tarihi yarım adanın siluetini bozan kulelerin sahiplerinin, Erdoğan'ın imam hatipten arkadaşları olduğunu belirterek, bu işadamlarının Başbakan tarafından korunduğunu, özel imtiyazlar aldıklarını söyledi.

'Bu katliam İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zeytirburnu Belediyesi'nin doğrudan sorumluluğu altında gerçekleştirilmiştir' diyen Kart, 'Başbakan, Zeytinburnu katliamını izlemenin ötesinde himaye etmiştir. Katliam tamamlandıktan sonra 'ben küstüm' diyerek, çaresizliğini ve aczini ifade etmiştir' dedi.

Kart, katliamın 2009'dan bu yana İstanbul Büyükşehir ve Zeytinburnu Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hükümetinin gözlerinin önünde adım adım gerçekleştiğini, organize bir şekilde himaye edildiğini savundu.

Başbakan Erdoğan'ın kuleleri yapan işadamından 'ricada bulunduğunu' belirten Kart, 'Bu sürecin bir açıklaması olabilir. Başbakan ile işadamı arasındaki özel ilişkiler ve bunun yarattığı özel hukuk... Bu özel hukuk ve ilişki nedir?' diye sordu. Kart, 'imam hatipten okul arkadaşı' olmanın dayanılmaz imtiyazını kullanan işadamlarının, Başbakan Erdoğan tarafından özel olarak korunduğunu iddia etti.

Kart, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın, bu konuda bildiği gerçekleri kamuoyuyla paylaşmak zorunda olduğunu söyledi.

'Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarında son haftaya geldiğinin' anımsatılması üzerine Kart, 'Hükümet, böyle bir yetkisi olmadığı halde, çalışmalarda Haziran ayı sonuna kadar süre koydu. Şu ada 50 madde üzerinde mutabık kalındı. Bunların dışında 7-8 fıkralı maddelerden 6-7 fıkrası üzerinde mutabık kalınan maddeler de var. Böylece mutabık kalınan madde sayısı 60'a yaklaşıyor. Ama orada iktidarın Başkanlık taslağı Demokles'in kılıcı gibi duruyor. Hükümet ve Başbakan diyalog yoluyla uzlaşarak Anayasa yapım konusunda samimi ise bu blokajı kaldırmalı. Çünkü diğer 3 parti parlamenter sistemin üzerinde müzakereyi sürdürüyor' dedi.

CHP'li Kart, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara evlerine Osmanlı bayrağı asmaları konusundaki sözlerinin sorulması üzerine, 'Osmanlı kültürü, kazanımları başımızın üstündedir. Ancak Osmanlı bayrağı tarihteki yerini almıştır. Ertuğrul Günay'ın da ifade ettiği gibi Osmanlı bayrağı 18. yüzyıldan bu yana Türk bayrağına dönüşmüş durumdadır. Başbakan, bayrağımız üzerinden yine ayrımcılık, bölücülük yapmaya devam ediyor' diye konuştu.