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Ekonomi

Kartta tek limitin detayları belli oluyor

Yeni yılda uygulanması planlanan tek limitle ilgili çerçeve netleşiyor.

15 Aralık 2011 02:00

T24 - Yeni yılda uygulanması planlanan tek limitle ilgili çerçeve netleşiyor. Kart sahiplerinin maaş ve diğer gelirleri toplanacak, belli bir oranı harcama limiti olarak tespit edilecek.

2012'de devreye girmesi planlanan kredi kartına tek limit uygulamasıyla ilgili ayrıntılar netleşiyor. 



CNBC-e'nin bankacılık kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre, limit kişinin yıllık gelirine göre belirlenecek.

Kart sahiplerinin maaş ve diğer gelirleri toplanacak, belli bir oranı harcama limiti olarak tespit edilecek. İsteyen istediği banka veya bankalardan bu limiti aşmayacak şekilde kullanabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 200 milyar lirayı aşan kredi kartı borçlarından rahatsızlığı nedeniyle bu yönde çalışma başlattığı belirtildi.

Harcamaları kontrol altına almak ve riskleri azaltmak amacıyla kredi kartlarına tek limit uygulaması düşünülüyor.


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