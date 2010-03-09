Kartta azami faiz oranı yüzde 2,80'e indi

T24 - Merkez Bankası, 1 Nisan 2010 tarihinden geçerli olmak üzere TL işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranını yüzde 2,80'e, aylık azami gecikme faiz oranını da yüzde 3,55'e düşürdü.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 1 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe girecek Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair tebliğ ile aylık azami faiz oranı, Türk Lirası için yüzde 2,91'den yüzde 2,80'e düşürüldü.



Tebliğde ABD Dolarında yüzde 2,54 ve Avroda yüzde 2,30 olarak uygulanan aylık azami akdi faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi.



Merkez Bankası, Türk Lirasında aylık azami gecikme faiz oranını da yine 1 Nisan 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 3,66'dan yüzde 3,55'e çekti. Aylık azami gecikme faiz oranı ABD Doları için yüzde 3,11, Avro için de yüzde 2,82 olarak uygulanmaya devam edecek.



Banka, en son 19 Aralık 2009 tarihinde, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişikliğe gitmişti.





