T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kartta azami faiz oranı yüzde 2,80'e indi

Merkez Bankası, 1 Nisan 2010 tarihinden geçerli olmak üzere TL işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranını yüzde 2,80'e, aylık azami gecikme faiz oranını da yüzde 3,55'e düş&uu

09 Mart 2010 02:00

T24 - Merkez Bankası, 1 Nisan 2010 tarihinden geçerli olmak üzere TL işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranını yüzde 2,80'e, aylık azami gecikme faiz oranını da yüzde 3,55'e düşürdü.
    
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 1 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe girecek Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair tebliğ ile aylık azami faiz oranı, Türk Lirası için yüzde 2,91'den yüzde 2,80'e düşürüldü.

Tebliğde ABD Dolarında yüzde 2,54 ve Avroda yüzde 2,30 olarak uygulanan aylık azami akdi faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi.

Merkez Bankası, Türk Lirasında aylık azami gecikme faiz oranını da yine 1 Nisan 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 3,66'dan yüzde 3,55'e çekti. Aylık azami gecikme faiz oranı ABD Doları için yüzde 3,11, Avro için de yüzde 2,82 olarak uygulanmaya devam edecek.

Banka, en son 19 Aralık 2009 tarihinde, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişikliğe gitmişti.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24