'Karton toplarken kamyonetin altında ölen çocukla ilgili ne yapıldı?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, karton kutuları satarken bir kamyonetin altında kalarak ölen 6 yaşındaki Yücel Arı’yı Meclis gündemine taşıdı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Bursa'da 6 yaşında bir çocuğun ailesine yardım etmek için sokakta kağıt topladığı bir ülkenin, dünyanın en büyük 10. Ekonomisi olma hedefini gerçekçi buluyor musunuz” dedi. Tanrıkulu’nun yanıtlaması istemiyle Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

6 yaşındaki Yücel Arı, ağabeyleri 12 yaşındaki Murat ve 16 yaşındaki Süleyman Arı ile birlikte öğlen yemeğini yedikten sonra sokaktaki karton ve kağıtları toplamak için evlerinden çıktılar. Yücel Arı da tıpkı anne ve babası gibi, gazete ve karton kutuları toplayıp satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyordu. Henüz okula bile gitmeyen Yücel topladığı kağıtlarla yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonetin altında kalıp, sürüklenerek feci şekilde can verdi. Bu şekilde, ailelerine yardım etmek için sokakta çalışan, okula gidemeyen çok sayıda çocuğumuz olduğu bilinmektedir.

Bu olayla ilgili herhangi bir inceleme başlattınız mı?

Bahsedilen aile kamunun verdiği sosyal yardımlardan faydalanıyor mu? Faydalanıyorsa hangi yardımları alıyor?

Hayatını kaybeden çocuğumuz gibi, sokakta ailelerinin yoksulluğundan dolayı okula gidemeyen kaç çocuk vardır?

Bu çocukların okula erişimi için herhangi bir çalışma yapıldı mı? Bu konuda kamuda bir plan var mıdır?

6 yaşında bir çocuğun ailesine yardım etmek için sokakta kağıt topladığı bir ülkenin, dünyanın en büyük 10. Ekonomisi olma hedefini gerçekçi buluyor musunuz?

Türkiye dünyanın en büyük 10. Ekonomisi olduğunda, büyüyen bu ekonomi sokakta kağıt toplayarak hayatta kalmaya çalışan çocuklarımızın durumunu nasıl değiştirecek? Yaratılan gelir, bu yoksul ailelerin yaşam refahlarını etkileyecek mi?

Yücel topladığı kağıtlarla yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonetin altında kalıp, sürüklenerek feci şekilde can verdiği zaman üzerinde kaç dolar çıkmıştır?