T24 LogoT24 Logo
Dünya

Karton kutuya girip kaçtı

Uyuşturucu kaçakçılığından 7 yıl hapse mahkum olan Türk, kendisini paketleyip karton kutu içerisinde hapisten kaçtı

15 Kasım 2008 02:00

Uyuşturucu kaçakçılığından 7 yıl hapse mahkum olan Türk, kendisini paketleyip karton kutu içerisinde kargo ile hapishaneden kaçtı. Hapishane müdürü "çok utanıyoruz" açıklamasını yaptı, Almanya genelinde insan avı başladı.

Düsseldorf yakınlarındaki Willich hapishanesinde gerçekleşen kaçışta adı açıklanmayan Türk mahkumun 150 santime 120 santim boyutlarındaki karton kutunun içine saklandığı, hapishane mahkumlarının dışarıda satılması için yaptıkları el işlerinin yerleştirildiği kartonların arasına gizlendiği ve özel kurye şirketinin aracında hapishaneyi terk ettiği ortaya çıktı. Kamyonun arkasındaki muşambayı kesen Türk, araç hapishaneden uzaklaşınca atlayarak özgürlüğüne kavuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24