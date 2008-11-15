Karton kutuya girip kaçtı

Uyuşturucu kaçakçılığından 7 yıl hapse mahkum olan Türk, kendisini paketleyip karton kutu içerisinde kargo ile hapishaneden kaçtı. Hapishane müdürü "çok utanıyoruz" açıklamasını yaptı, Almanya genelinde insan avı başladı.



Düsseldorf yakınlarındaki Willich hapishanesinde gerçekleşen kaçışta adı açıklanmayan Türk mahkumun 150 santime 120 santim boyutlarındaki karton kutunun içine saklandığı, hapishane mahkumlarının dışarıda satılması için yaptıkları el işlerinin yerleştirildiği kartonların arasına gizlendiği ve özel kurye şirketinin aracında hapishaneyi terk ettiği ortaya çıktı. Kamyonun arkasındaki muşambayı kesen Türk, araç hapishaneden uzaklaşınca atlayarak özgürlüğüne kavuştu.