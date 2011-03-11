-KARTEPE'DE 2 KİŞİ KAYBOLDU KOCAELİ (A.A) - 10.03.2011 - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 2 kişinin ormanlık alanda kaybolduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Samanlı dağlarındaki Kartepe Kayak Merkezi mevkisi ormanlık alanında öğlen saatlerinde yürüyüşe çıkan Emre Sezer ve Yılmaz Topal'ın karanlık çökmesine rağmen geri dönmemesi üzerine aileleri jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri ile İl Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri, kaybolan gençlerin bulunması için çalışma başlattı. Bu arada kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu Kartepe'deki ormanlık alanda, çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü bildirildi.