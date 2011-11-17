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Kartepe soruşturmasında bir tutuklama İSTANBUL (A.A)

17 Kasım 2011 00:09

-Kartepe soruşturmasında bir tutuklama  İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - Kocaeli'de deniz otobüsünün kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen bir kişi tutuklandı.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Aksoy tarafından ifadesi alındıktan sonra İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Emrah Kaplan'ın sorgusu tamamlandı. Nöbetçi hakimlik, Kaplan'ın, ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Emrah Kaplan ile adliyeye çıkarılan bir kişi, savcılık sorgusunun ardından serbest kalmıştı.

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