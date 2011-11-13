'Kartepe korsanı'nı 'Kentkart' ele verdi

T24 - İskeledeki kamera görüntülerini inceleyen polis, eylemcinin arkadaşına ait Kentkart’la deniz otobüsüne bindiğini tespit etti. Kentkart’tan ev adresi belirlendi ve baskın yapıldı. Evdeki izler üzerine operasyona karar verildi.





İzmit - Karamürsel seferini yapan Kartepe adlı deniz otobüsünün kaçırılmasının ardından başlayan ve eylemcinin öldürülmesiyle sona eren gerilim dolu süreçle ilgili yeni bilgiler elde edildi. Eylemci Mensur Güzel’in üzerinde çıkan Emrah Kaplan adlı sahte kimlikten yola çıkan polis, zanlının Kartepe’ye arkadaşına ait Kentkart ile bindiğini, evde patlayıcı düzeneği hazırladığını belirledi ve bu gelişmeler üzerine operasyon için düğmeye basıldığı öğrenildi.



Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın haberine göre gerilimli süreç şöyle gelişti:



Kaçırılma olayının gerçekleşmesiyle birlikte denizde sıkı takip başlatılırken, Kocaeli Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipler de deniz otobüsünün hareket ettiği iskele çevresinde yoğun araştırmaya girişti. İskeledeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sırasında polis, bazı şüpheli yolcuların isimlerini belirledi.

Kullandığı Kentkart ipucu oldu



Bu isimlerle ilgili ayrıntılı araştırmalarda, eylemci Mensur Kaplan’ın birlikte ev tuttuğu arkadaşına ait Kentkart’ı kullanarak deniz otobüsü seferine katıldığı anlaşıldı. Bu tespit üzerine polis, Kentkart kayıtlarından şüphelinin adresini belirledi ve bu adrese 04.30 sıralarında baskın yaparak, evde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden birisinin zanlının ev arkadaşı olduğu, diğerlerinin söz konusu ev arkadaşının arkadaşları olduğu saptandı. Polis, çöpte bazı patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme artıklarını buldu. Ayrıca, ev arkadaşı, eylemcinin patlayıcıyı evde kendisinin hazırladığını polise anlattı.

Önce Başbakan’a bildirdi



Bu tespitlerin ardından gelişmeler Van Erciş’te bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e aktarıldı. Bakan Şahin saat 05.00 sıralarında önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la, sonra da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile görüşerek düğmeye bastı.

SAT timi girdi



Bakan Şahin’in İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’ya verdiği talimat üzerine, 05.45 sıralarında sadece SAT komandolarından oluşan bir tim, deniz otobüsüne yakıt ve yiyecek yüklemesi yapıldığı sırada yolcu kılığında içeri girmeyi başardı. Kısa bir inceleme ve değerlendirme yapan SAT (Sualtı Taarruz) komandoları, deniz otobüsünün ön kısmındaki kaptan ve çarkçıbaşının bulunduğu bölüme sızdı. Komandolar, üzerinde taşıdığı bombayı patlatmasını engellemek amacıyla eylemci Güzel’i vurarak etkisiz hale getirdi. Kaptan ve çarkçıbaşının şaşkın bakışları arasında gerçekleşen operasyonda komandolar kendilerini tanıtarak operasyonun bittiğini açıkladı. Özel harekat timlerinin ise deniz otobüsünün çevresinde güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

Poliste iki kaydı var



Emrah Kaplan sahte kimliğini kullanan eylemcinin, Diyarbakır’ın Kulp ilçesi nüfusuna kayıtlı, 1984 doğumlu Mensur Güzel olduğu parmak izinden tespit edildi. Daha önce iki kez gözaltına alınan Güzel hakkında, PKK’da örgütsel faaliyette bulunmak, yardım ve yataklıktan adli işlem yapıldığı anlaşıldı.

Güvenlik zafiyeti



Bu arada, son dönemde artan terör eylemi riskine rağmen deniz otobüsü iskelesinde yeterli güvenlik önlemi olmadığı görüldü. Eylemcinin beraberinde getirdiği bomba düzeneği ile kolayca iskeleden deniz aracına bindiği saptandı. Deniz otobüsüne binmek isteyen yolcuların sadece karta basarak geçiş yaptığı, x-ray sisteminin bulunmadığı belirtildi.

Böyle başladı ve sona erdi



- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait “Kartepe” adlı deniz otobüsü önceki gün saat 18.30 sularında İzmit’ten Gölcük’e hareket eti. Kaptanın bulunduğu bölüme giren ve üzerinde patlayıcı bulunduğunu söyleyen bir kişi gemiyi rehin aldığını belirtti.



- Terörist, idaresini ele geçirdiği deniz otobüsünü, normal seyir güzergahından çıkararak, Marmara Denizi’nde zigzag çizdirerek ilerletti.



- Güvenlik güçlerince karadan ve havadan takip edilen deniz otobüsü, yakıt, yiyecek ve içecek isteyen terörist tarafından İstanbul’un Silivri ilçesi Selimpaşa’nın 1-1.5 mil açığında demirledi.



- Sabaha kadar süren bekleyişten sonra saat 05.45’te operasyon yapıldı ve terörist etkisiz hale getirilirken, yolculara herhangi bir şey olmadı.



- Ölü ele geçirilen terörist Mensur Güzel’in üzerinde, bomba düzeneği, 3 fünyeyle birlikte 400-450 gram civarında A4 patlayıcı madde ele geçirildi.



- Deniz otobüsünden polis kontrolünde kıyıya çıkarılan 18 yolcu, 4 mürettebatla 2 stajyer, önce sağlık kontrolünden geçirildi, sonra ifadeleri alındı.



- Silivri Polis Merkezi’nde ifadelerini veren yolculardan yakınları tarafından karşılanmayanlar, İETT otobüsleriyli Kocaeli’ne gönderildi.



- Silivri’ye bağlı Selimpaşa açıklarındaki deniz otobüsü, saat 10.45 sıralarında buradan demir aldı. İçinde, operasyon sırasında ölü olarak ele geçirilen teröristin de bulunduğu deniz otobüsü daha sonra Ambarlı Limanı’na yanaştırıldı.



- Terörist Mensur Güzel’in cesedi Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumuna getirildi.



