Kartalspor tesislerine silahlı saldırı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kartalspor'un tesislerine silahlı saldırı yapıldı.

Kartalspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, ziraat türkiye kupası'nda Birlik Nakliyat Düzyurtspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlamak için dün tesislerde toplanan oyuncuların antrenman öncesinde kulüp başkanı Binali Aydın'ın isteği doğrultusunda bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Oyuncuların toplantıdan ayrılıp antrenmana indiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından toplantı salonuna ateş edildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:



"Saldırı esnasında toplantı odasında kimsenin olmaması kulübümüz adına olayın en sevindirici kısmıdır. Olay yeri inceleme ekipleri, tesislerde inceleme yapmış ve olay emniyet güçleri tarafından araştırılmaya başlanmıştır. Kartalspor Kulübü olarak bu çirkin saldırıyı kınıyor saldırıyı gerçekleştirenlerin emniyet güçleri tarafından bir an önce yakalanmasını diliyoruz."