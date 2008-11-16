Kartal'ın zorlu sınavı



Turkcell Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş, bugün saat 15.00'te Bursa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.







Turkcell Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Bursaspor, bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Bursa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'de başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Maçı hakem Kuddusi Müftüoğlu yönetecek.



Ligde zirve mücadelesi veren Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olan Sivok ile sakatlığı bulunan Cisse bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



Beşiktaş'ın sahaya Rüştü, İbrahim Toraman, Gökhan Zan, Zapatocny, İbrahim Üzülmez, Serdar Kurtuluş, Uğur İnceman, Delgado, Tello, Bobo ve Nobre ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.



Bursaspor'da ise Kirita ve Leandro'nun sakatlığı sürüyor. Teknik direktör Güvenç Kurtar iki takım taraftarları arasındaki gerginliğin ve Bursa taraftarının bu karşılaşmaya son derece önem vermesinin kendilerinde baskı yaratmadığını söylerken, kaptan Yusuf bu maçı alacak güce sahip olduklarını belirtti.



Bursaspor'un Beşiktaş karşısında, İvankov, Veli, Ömer Erdoğan, İbrahim, Mustafa Keçeli, Bekir Ozan, Mustafa Sarp, Yusuf, Romaschenko, Sercan ve Zuniga'dan oluşan ilk 11'le mücadele etmesi bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'A SIKI KORUMA



Öte yandan maç için Bursa'ya giden Beşiktaş kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında kampa girdi.



Jandarma ekiplerince otel çevresinde geniş güvenlik önlemi alındığı gözlenirken, futbolcuların otobüsten indikleri sırada taraftarların ve basın mensuplarının otele yaklaşmalarına izin verilmedi.



Siyah beyazlı taraftarlar, otele girişte, teknik direktör Mustafa Denizli ile Nobre ve Gökhan Zan'a sevgi gösterilerinde bulundu.



Beşiktaş kafilesinde, sarı kart cezalısı Sivok ile sakatlığı süren Cisse'nın yanı sıra Seric ve Ayhan Tuna Üzümcü yer almadı.



Bu arada, Beşiktaş kafilesinin stada gidişinde de yoğun güvenlik önlemleri alınacağı, güzergah boyunca jandarma ve polisin kafileye eşlik edeceği bildirildi.

