Kartal'ın zor sınavı



Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında bugün Kayserispor'a konuk olacak.





Turkcell Süper Lig'de maç eksiğiyle zirveyi Trabzonspor'a bırakan Beşiktaş, 9. hafta karşılaşmasında bugün Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'de başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Selçuk Dereli yönetecek.



Geçen hafta kendi sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybeden, ancak zirve mücadelesi verdiği rakiplerinin de puan kaybıyla liderlik koltuğunda kalan Beşiktaş, Kayserispor'u yenerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.



Sivasspor maçının ardından Fortis Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 3-0 yenerek moral bulan Beşiktaş, karşılaşmayı kazanması halinde rakiplerinin puan kaybını beklemeden liderliğini sürdürmeye devam edecek.



Bu arada hastalığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giymeyen takım kaptanı Delgado, hastalığının geçmesinin ardından Kayserispor karşısında takımındaki yerini alabilecek.



Siyah-beyazlı takımda kart cezalısı oyuncu bulunmazken, 3 sarı kartı olan Nobre, mücadelede de kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

