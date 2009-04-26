Kartal'ın zirve inadı

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Denizli: Yarışı bırakmayacağız

Dilmen: Beşiktaş, Denizli'ye rağmen kazandı

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Bir tarafta şampiyonluk iddiası taşıyan Kartal, diğer tarafta ligde kalma mücadelesi veren Es-Es... Eskişehir'de muhteşem bir tribün şovuyla başladı maç...diyorlardı hep bir ağızdan, ellerinde siyah-kırmızı bayraklar, bir tören hazırlığı, bir bayram coşkusu yaşıyorlardı...Maç hiç başlamasın, bu şov hiç bitmesin diyorduk içimizden, böyle şölenlere o kadar çok ihtiyacı vardı ki futbolumuzun...Maç öncesi oluşan' havanın etkisinden kurtulmak iki takım içinde hiç kolay olmayacaktı...Taraftarların da böylesine içten söyledikleri şarkının ardından tezahüratlara başlaması zaman alacaktı belli ki...Ve bu maçı anlatmak için klavyenin başına geçenler, işi yazmak olanların da kelimeleri ister istemez dolaşacaktı o 'mecralarda...Yaşadığımız coğrafyanın insanın genel özelliğidir; farklı duyguları aynı zaman diliminde yaşayabiliriz... Çok sevinçli halimiz, aynı yoğunlukta öfkeye dönüşebilir ya da tam tersi...Gülme krizine tutuluruz sebep yokken, hatta sinirden deriz, böyle tarif ederiz!Oldukça sevinçli, coşkulu başlayan bu maçın aynı yoğunlukta öfkeye dönüşmesi en büyük korkumuzdu, çünkü sonucu itibariyle de kritik bir maçtı...Eskişehirspor düşme potasının sadece 3 puan önündeydi, Beşiktaş da lider Sivasspor'un 4 puan gerisinde...denilen maçlardan biriydi...İki takımın da gerilimi ilk dakikalardan itibaren yaşamak istemedikleri ortadaydı...Ligin ilk maçına çıkıyorlarmışcasınabaşladılar maça...Beşiktaş deplasman takımı olmanın da verdiği bir durağanlıktaydı...Eskişehirspor'da şampiyonluk adayı rakibinden çok farklı değildi..tartışma biraz önce yazdığımız gerginliğin de resmiydi, iki takım arkadaşının olası kavga 'çılgınlığı' teknik direktör Rıza Çalımbay'ın müdahalesiyle önlenebildi...Bu şaşkınlık halinden faydalanmak isteyen Beşiktaşyakaladığı fırsatları değerlendiremedi... 38'de Arjantinli Delgado ve 39'da Brezilyalı Anderson'un şutları maçın estetik açıdan en güzel hareketleriydi...İkinci yarıya teknik adamlar takımlarında değişiklik yaparak başladılar maça...Çalımbayalırken Mustafa Denizli isealdı.Eskişehirposr ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da atak geliştiren taraf olarak başladı. Beşiktaş ise kontrollü halinden vazgeçmemiş bir görüntüdeydi. Holosko ve Bobo ikilisi ile hızlı hücumların peşine düşmüşlerdi.Maçın 55 dakikalaık dilimi geride kalırken sahada en çok yorulan futbolcular kuşkusuz orta sahada mücadele edenlerdi...Top kapma yarışına dönüşen ve sürekli pas hatalarının yapıldığı bu zaman aralığında Beşiktaşlılar Delgado'nun kabiliyetlerine güvenmeye başladılar....Top ayağına '' yapışan Arjantinli futbolcu top kaybı yapmadığı gibi topla birlikte yaptığı dirplinglerle rakip ceza alanına kadar inmeyi başarıyordu...67'de Bobo Beşiktaş'ı öne geçiren golü attığında, Ekişehir tribünlerine de bir sessizlik çöktü... Maçın başından itibaren golü arayan takımlarının kalesinde golü görmesinin yarattığı bir şaşkınlıktı ama siyah beyazlılar büyük takım olmanın inceliklerini sergilediler bu dakika itibariyle...İlk maçta stoper olarak görev yapan Tayfun Türkmen 83. dakşikada takımının gol ümidi olarak sahaya girdi.Ama değişikliklerde başarı Mustafa Denizli'ye aitti... Bobo gol, Yusuf asst yaparak maçın seyrini değiştiren oyuncular oldular... Gelelim ikinci gole...Ama efsaneleşn isim Yusuf Şimşek olur... Şimşek rakiplerini -artık kaç kişiyi geçtiğini sayamadım- birer birer geçti ve topu Holosko'ya alda at dercesine yuvarıladı., Eskişehirspor 33 puanda kaldı...Siyah beyazlı takım zorlu Eskişehirspor deplasmanından kayıpsız dönerek zirve takibini sürdürdü ve gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi moral depolamış oldu.AtatürkSelçuk Dereli, Baki Tuncay Akkın, Nihat MızrakEskişehirspor: Sinan, Bülent Ertuğrul, Nadareviç, Vucko, Sezgin, Emre Toraman, Bülent Kocabey, Doğa, Engin, Anderson, YoulaRüştü, Cisse, Gökhan Zan, Sivok, Delgado, Tello, Ekrem, Serdar Özkan, Holosko, Ernst, İbrahim ToramanDk. 18 Doğa, Dk. 42 Sezgin (Eskişehirspor), Dk. 31 Sivok (Beşiktaş)Bobo, Holosko (Beşiktaş)