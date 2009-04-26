T24 LogoT24 Logo
Spor

Kartal'ın zirve inadı

Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Eskişehirspor'a konuk oldu. Cevahir Evren yazdı..

26 Nisan 2009 03:00


Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Eskişehirspor'a konuk oldu. Siyah beyazlı takım 3 puana Bobo ve Holosko'nun golleriyle ulaştı.




Bir tarafta şampiyonluk iddiası taşıyan Kartal, diğer tarafta ligde kalma mücadelesi veren Es-Es... Eskişehir'de muhteşem bir tribün şovuyla başladı maç...

Sevdan bir ateş oldu ben de diyorlardı hep bir ağızdan, ellerinde siyah-kırmızı bayraklar, bir tören hazırlığı, bir bayram coşkusu yaşıyorlardı...
Maç hiç başlamasın, bu şov hiç bitmesin diyorduk içimizden, böyle şölenlere o kadar çok ihtiyacı vardı ki futbolumuzun...

Maç öncesi oluşan 'duygusal' havanın etkisinden kurtulmak iki takım içinde hiç kolay olmayacaktı...
Taraftarların da böylesine içten söyledikleri şarkının ardından tezahüratlara başlaması zaman alacaktı belli ki...
Ve bu maçı anlatmak için klavyenin başına geçenler, işi yazmak olanların da kelimeleri ister istemez dolaşacaktı o 'romantik' mecralarda...

İlgili haberler

Maçın yıldızı
Maçın tüm istatistikleri
Maçtan dakikalar
Denizli: Yarışı bırakmayacağız
Dilmen: Beşiktaş, Denizli'ye rağmen kazandı
Maçtan kareler - FOTOGALERİ

Yaşadığımız coğrafyanın insanın genel özelliğidir; farklı duyguları aynı zaman diliminde yaşayabiliriz... Çok sevinçli halimiz, aynı yoğunlukta öfkeye dönüşebilir ya da tam tersi...
Gülme krizine tutuluruz sebep yokken, hatta sinirden deriz, böyle tarif ederiz!

Oldukça sevinçli, coşkulu başlayan bu maçın aynı yoğunlukta öfkeye dönüşmesi en büyük korkumuzdu, çünkü sonucu itibariyle de kritik bir maçtı...

Eskişehirspor düşme potasının sadece 3 puan önündeydi, Beşiktaş da lider Sivasspor'un 4 puan gerisinde... Tansiyonu yüksek denilen maçlardan biriydi...



İki takımın da gerilimi ilk dakikalardan itibaren yaşamak istemedikleri ortadaydı...
Ligin ilk maçına çıkıyorlarmışcasına sakin, kontrollü, zamanı geniş kullanarak başladılar maça...
Beşiktaş deplasman takımı olmanın da verdiği bir durağanlıktaydı...
Eskişehirspor'da şampiyonluk adayı rakibinden çok farklı değildi..

Yuola ile Engin arasında 30. dakikada yaşanan tartışma biraz önce yazdığımız gerginliğin de resmiydi, iki takım arkadaşının olası kavga 'çılgınlığı' teknik direktör Rıza Çalımbay'ın müdahalesiyle önlenebildi...

Bu şaşkınlık halinden faydalanmak isteyen Beşiktaş Delgado, Holosko ve Tello ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi... 38'de Arjantinli Delgado ve 39'da Brezilyalı Anderson'un şutları maçın estetik açıdan en güzel hareketleriydi...



İkinci yarıya teknik adamlar takımlarında değişiklik yaparak başladılar maça...
Çalımbay Yuola ile tartışan Engin'i yanına alırken Mustafa Denizli ise Sivok ve Serdar'ı kenara aldı.

Eskişehirposr ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da atak geliştiren taraf olarak başladı. Beşiktaş ise kontrollü halinden vazgeçmemiş bir görüntüdeydi. Holosko ve Bobo ikilisi ile hızlı hücumların peşine düşmüşlerdi.

Maçın 55 dakikalaık dilimi geride kalırken sahada en çok yorulan futbolcular kuşkusuz orta sahada mücadele edenlerdi...
Top kapma yarışına dönüşen ve sürekli pas hatalarının yapıldığı bu zaman aralığında Beşiktaşlılar Delgado'nun kabiliyetlerine güvenmeye başladılar....
Top ayağına 'adeta' yapışan Arjantinli futbolcu top kaybı yapmadığı gibi topla birlikte yaptığı dirplinglerle rakip ceza alanına kadar inmeyi başarıyordu...

67'de Bobo Beşiktaş'ı öne geçiren golü attığında, Ekişehir tribünlerine de bir sessizlik çöktü... Maçın başından itibaren golü arayan takımlarının kalesinde golü görmesinin yarattığı bir şaşkınlıktı ama siyah beyazlılar büyük takım olmanın inceliklerini sergilediler bu dakika itibariyle...

İlk maçta stoper olarak görev yapan Tayfun Türkmen 83. dakşikada takımının gol ümidi olarak sahaya girdi.

Ama değişikliklerde başarı Mustafa Denizli'ye aitti... Bobo gol, Yusuf asst yaparak maçın seyrini değiştiren oyuncular oldular... Gelelim ikinci gole...

85'te Holosko'nun attığı gol ise efsane olur... Ama efsaneleşn isim Yusuf Şimşek olur... Şimşek rakiplerini -artık kaç kişiyi geçtiğini sayamadım- birer birer geçti ve topu Holosko'ya alda at dercesine yuvarıladı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 59'a yükseltirken, Eskişehirspor 33 puanda kaldı...Siyah beyazlı takım zorlu Eskişehirspor deplasmanından kayıpsız dönerek zirve takibini sürdürdü ve gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi moral depolamış oldu.



ESKİŞEHİRSPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 2
Stat: Atatürk
Hakemler: Selçuk Dereli, Baki Tuncay Akkın, Nihat Mızrak
Eskişehirspor: Sinan, Bülent Ertuğrul, Nadareviç, Vucko, Sezgin, Emre Toraman, Bülent Kocabey, Doğa, Engin, Anderson, Youla
Beşiktaş: Rüştü, Cisse, Gökhan Zan, Sivok, Delgado, Tello, Ekrem, Serdar Özkan, Holosko, Ernst, İbrahim Toraman
Sarı Kartlar: Dk. 18 Doğa, Dk. 42 Sezgin (Eskişehirspor), Dk. 31 Sivok (Beşiktaş)
Goller: Bobo, Holosko (Beşiktaş)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24