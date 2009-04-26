Kartal'ın zirve inadı

Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Eskişehirspor'a konuk oldu. Siyah beyazlı takım 3 puana Bobo ve Holosko'nun golleriyle ulaştı.
Bir tarafta şampiyonluk iddiası taşıyan Kartal, diğer tarafta ligde kalma mücadelesi veren Es-Es... Eskişehir'de muhteşem bir tribün şovuyla başladı maç... Sevdan bir ateş oldu ben de
diyorlardı hep bir ağızdan, ellerinde siyah-kırmızı bayraklar, bir tören hazırlığı, bir bayram coşkusu yaşıyorlardı...
Maç hiç başlamasın, bu şov hiç bitmesin diyorduk içimizden, böyle şölenlere o kadar çok ihtiyacı vardı ki futbolumuzun...
Maç öncesi oluşan 'duygusal
' havanın etkisinden kurtulmak iki takım içinde hiç kolay olmayacaktı...
Taraftarların da böylesine içten söyledikleri şarkının ardından tezahüratlara başlaması zaman alacaktı belli ki...
Ve bu maçı anlatmak için klavyenin başına geçenler, işi yazmak olanların da kelimeleri ister istemez dolaşacaktı o 'romantik'
mecralarda... İlgili haberler
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Yaşadığımız coğrafyanın insanın genel özelliğidir; farklı duyguları aynı zaman diliminde yaşayabiliriz... Çok sevinçli halimiz, aynı yoğunlukta öfkeye dönüşebilir ya da tam tersi...
Gülme krizine tutuluruz sebep yokken, hatta sinirden deriz, böyle tarif ederiz!
Oldukça sevinçli, coşkulu başlayan bu maçın aynı yoğunlukta öfkeye dönüşmesi en büyük korkumuzdu, çünkü sonucu itibariyle de kritik bir maçtı...
Eskişehirspor düşme potasının sadece 3 puan önündeydi, Beşiktaş da lider Sivasspor'un 4 puan gerisinde... Tansiyonu yüksek
denilen maçlardan biriydi...
İki takımın da gerilimi ilk dakikalardan itibaren yaşamak istemedikleri ortadaydı...
Ligin ilk maçına çıkıyorlarmışcasına sakin, kontrollü, zamanı geniş kullanarak
başladılar maça...
Beşiktaş deplasman takımı olmanın da verdiği bir durağanlıktaydı...
Eskişehirspor'da şampiyonluk adayı rakibinden çok farklı değildi..Yuola ile Engin arasında 30. dakikada yaşanan
tartışma biraz önce yazdığımız gerginliğin de resmiydi, iki takım arkadaşının olası kavga 'çılgınlığı' teknik direktör Rıza Çalımbay'ın müdahalesiyle önlenebildi...
Bu şaşkınlık halinden faydalanmak isteyen Beşiktaş Delgado, Holosko ve Tello ile
yakaladığı fırsatları değerlendiremedi... 38'de Arjantinli Delgado ve 39'da Brezilyalı Anderson'un şutları maçın estetik açıdan en güzel hareketleriydi...
İkinci yarıya teknik adamlar takımlarında değişiklik yaparak başladılar maça...
Çalımbay Yuola ile tartışan Engin'i yanına
alırken Mustafa Denizli ise Sivok ve Serdar'ı kenara
aldı.
Eskişehirposr ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da atak geliştiren taraf olarak başladı. Beşiktaş ise kontrollü halinden vazgeçmemiş bir görüntüdeydi. Holosko ve Bobo ikilisi ile hızlı hücumların peşine düşmüşlerdi.
Maçın 55 dakikalaık dilimi geride kalırken sahada en çok yorulan futbolcular kuşkusuz orta sahada mücadele edenlerdi...
Top kapma yarışına dönüşen ve sürekli pas hatalarının yapıldığı bu zaman aralığında Beşiktaşlılar Delgado'nun kabiliyetlerine güvenmeye başladılar....
Top ayağına 'adeta
' yapışan Arjantinli futbolcu top kaybı yapmadığı gibi topla birlikte yaptığı dirplinglerle rakip ceza alanına kadar inmeyi başarıyordu...
67'de Bobo Beşiktaş'ı öne geçiren golü attığında, Ekişehir tribünlerine de bir sessizlik çöktü... Maçın başından itibaren golü arayan takımlarının kalesinde golü görmesinin yarattığı bir şaşkınlıktı ama siyah beyazlılar büyük takım olmanın inceliklerini sergilediler bu dakika itibariyle...
İlk maçta stoper olarak görev yapan Tayfun Türkmen 83. dakşikada takımının gol ümidi olarak sahaya girdi.
Ama değişikliklerde başarı Mustafa Denizli'ye aitti... Bobo gol, Yusuf asst yaparak maçın seyrini değiştiren oyuncular oldular... Gelelim ikinci gole...85'te Holosko'nun attığı gol ise efsane olur...
Ama efsaneleşn isim Yusuf Şimşek olur... Şimşek rakiplerini -artık kaç kişiyi geçtiğini sayamadım- birer birer geçti ve topu Holosko'ya alda at dercesine yuvarıladı.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 59'a yükseltirken
, Eskişehirspor 33 puanda kaldı...Siyah beyazlı takım zorlu Eskişehirspor deplasmanından kayıpsız dönerek zirve takibini sürdürdü ve gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi moral depolamış oldu.ESKİŞEHİRSPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 2Stat:
Atatürk Hakemler:
Selçuk Dereli, Baki Tuncay Akkın, Nihat Mızrak
Eskişehirspor: Sinan, Bülent Ertuğrul, Nadareviç, Vucko, Sezgin, Emre Toraman, Bülent Kocabey, Doğa, Engin, Anderson, Youla Beşiktaş:
Rüştü, Cisse, Gökhan Zan, Sivok, Delgado, Tello, Ekrem, Serdar Özkan, Holosko, Ernst, İbrahim Toraman Sarı Kartlar:
Dk. 18 Doğa, Dk. 42 Sezgin (Eskişehirspor), Dk. 31 Sivok (Beşiktaş)Goller:
Bobo, Holosko (Beşiktaş)