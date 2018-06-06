Kartal'ın yeni 'Talisca'sı kim olacak?

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim önceliği 10 numara transferine vermiş durumda.



beIN Sports'ta yer alan habere göre; son 2 sezonda Anderson Talisca'nın domine ettiği mevkii için Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi biten Bernard ve Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba ikilisi ön plana çıkıyor.



Ancak Bernard'ın yüksek maliyeti yönetimi düşündürüyor. Brezilyalı oyuncunun yıllık 5 milyon Euro'yu bulan ücretini indirmeye çalışan yöneticiler takım içi dengeleri de düşünerek önceliği Emre Akbaba'ya vermiş durumda.



Siyah-beyazlılar'da Emre Akbaba transferinin noktalanması halinde rota sağ bek transferine çevrilecek. Gökhan Gönül'e alternatif arayışında olan Beşiktaş yönetimi Roma'nın Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres için temaslarını sürdürüyor.