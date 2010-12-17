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Spor

KARTAL'IN RAKİPLERİ 14.00'TE BELLİ OLUYOR  İSTANBUL (A.A)

17 Aralık 2010 14:51

-KARTAL'IN RAKİPLERİ 14.00'TE BELLİ OLUYOR  İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. turdaki rakibini belirleyecek kura çekiminin planlandığı gibi TSİ 14.00'te başlayacağı bildirildi. Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde, daha önce, kar yağışı nedeniyle kura çekiminin 1,5 saat ileriye alındığı açıklanmıştı. Aynı sitede, yeni alınan bilgiye göre, tüm kulüp temsilcilerinin zamanında gelmesinin ardından çekimin planlandığı saatte başlayacağı duyuruldu. Daha önce, hava muhalefeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi 2. tur kura çekiminin TSİ 15.30'da başlayacağı bildirilirken, kulüp temsilcilerinin zamanında gelmesinin ardından bunun yine TSİ 14.00'te gerçekleştirileceği kaydedildi. Bu arada, Şampiyonlar Ligi 2. tur çekiminde de bir aksamanın olmayacağı ve daha önce açıklandığı gibi TSİ 13.00'te başlayacağı belirtildi.

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