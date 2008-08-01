Kartal'ın rakibi belli oldu

Tempo24-
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin belil olmasının ardından gözler UEFA Kupası'na çevrildi ve UEFA Kupası'ndaki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki rakibi de belli oldu.
Kuraya seri başı olarak katılan ve güçlü rakiple eşleşme ihtimali olmayan siyah beyazlılar, Bosna Hersek'in Siroki Brijek takımıyla eşleşti. Kura çekiminde adı ilk okunan takım Siroki olurken, Beşiktaş de torbadan çıkan 2. takımdı. Böylece kura çekimindeki ilk eşleşmede Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 14 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş maçını ise 28 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.
UEFA Kupası'ndaki diğer temsilcimiz Kayserispor ise mücadelesine 1. turdan başlayacak.
UEFA KUPASI 2. ÖN ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
Siroki Brijek - Beşiktaş
Lokomotiv Sofia - Borac
Vojvodina - Hapoel Tel Aviv
Aris - Slaven Koprivnica
Braga - Zrinjski
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Litex Lovech - Hapoel Shamona
Deportivo - Hajduk Split
Apoel - Kızılyıldız
Vllaznia - Napoli
Maccabi Natenya - Cherno More Varna
Omonia - AEK
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Liepajas Metalurgs - Vaslui
FC Zürih - Sturm Graz
Stuttgart - Györi ETO
Lech Poznan - Grasshopper
Slovan Liberec - Zilina
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WIT Georgia - Austria Wien
Young Boys - Debreceni
Legia Vorşova - FC Moskova
Dnipro - Bellinzona
Ljubljana - Hertha Berlin
Suduva - Salzburg
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Djungardens - Rosenborg
Queen of the South - Nordsjelland
Gent - Kalmar
Manchester City - Midtjylland
Honka Espoo - Viking
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Haka - Brondby
Stabek - Rennes
Kobenhavh - Lillestrom
Elfsborg - Saint Patrick's Athletic
Aston Villa - Hafnarfjördur
MAÇLAR 14 VE 28 AĞUSTOS'TA
UEFA Kupası 2. ön elemesinde ise ilk maçlar 14 Ağustos, rövanşları ise 28 Ağustos'ta yapılacak ve turu geçecek ekipler kupada 1. tura katılmaya hak kazanacak. Bu kupada Türkiye'yi temsil edecek diğer ekip olan, geçen sezonun Fortis Türkiye Kupası sahibi Kayserispor ise 1. turdan itibaren mücadele edecek. UEFA Kupası'nda 2008-2009 sezonu finali 20 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak.