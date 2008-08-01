Kartal'ın rakibi belli oldu

Kuraya seri başı olarak katılan ve güçlü rakiple eşleşme ihtimali olmayan siyah beyazlılar, Bosna Hersek'in Siroki Brijek takımıyla eşleşti. Kura çekiminde adı ilk okunan takım Siroki olurken, Beşiktaş de torbadan çıkan 2. takımdı. Böylece kura çekimindeki ilk eşleşmede Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 14 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş maçını ise 28 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin belil olmasının ardından gözler UEFA Kupası'na çevrildi ve UEFA Kupası'ndaki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki rakibi de belli oldu.UEFA Kupası'ndaki diğer temsilcimiz Kayserispor ise mücadelesine 1. turdan başlayacak.