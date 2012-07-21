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Spor

Kartal'ın Manchester City'e gücü yetmedi

Sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Beşiktaş ikinci hazırlık maçında İngiltere şampiyonu Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu

21 Temmuz 2012 01:39

Beşiktaş, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında İngiltere Premier Lig'in şampiyonu Manchester City ile karşılaştı. Aguero ve Kompany'nin gollerine engel olamayan Kartal, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ilk yarısında Beşiktaş, rakibi karşısında etkiliydi. Özellikle hücum hattında Mustafa Pektemek'in etkili oyunu, Manchester City savunmasına zor anlar yaşattı.
 
Manuel Fernandes'in de iyi oyunuyla pozisyonlar da bulan siyah-beyazlı ekip, Olcay Şahan, Fernandes ve Mehmet Akyüz ile çok net pozisyonlar yakalasa da skoru kendi lehine çeviremedi.
 
İkinci yarının son dakikalarında ise Beşiktaş savunmasının bir anlık konsantrasyon eksikliğini iyi değerlendiren Manchester City, Arjantinli yıldızı Aguero'nun golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına da bu golle gidildi.
 
İkinci yarıda iki takımın da temposu düştü. 57'de Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Vincent Kompany, kaleci Cenk'in müdahalesine rağmen golü bulmayı başardı ve skoru 2-0'a taşıdı.
 
Mücadelenin kalan bölümlerinde önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve Beşiktaş, Avustusya'daki ikinci hazırlık maçında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
 

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