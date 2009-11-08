Kartal'ın kurtarıcısı Hakan: Galibiyet güzeldi

Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ta, kaleci Hakan Arıkan, yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Hakan Arıkan, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Salı günü Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Wolfsburg maçında aldıkları kötü sonuçtan sonra galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirterek, ''Bu maçı da bir şekilde yenmemiz gerekiyordu. Çok şükür ki bugün galip geldik. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bugün çok iyi mücadele ettiler. Galibiyet güzeldi'' dedi.

Bir kalecinin maçın başında bir top kurtardığında kendini maça daha iyi motive ettiğini ifade eden Hakan, ''İlk gelen topu çıkardıktan sonra daha da rahatladım. Açıkçası ilk başta stres vardı. Doğal olarak üzerinizde bir baskı vardı. Ama bu baskıları çok çabuk atlatan futbolcular grubundayız'' diye konuştu.

Maç içerisinde kurtarılan her topun bir kaleci için önem taşıdığını vurgulayan Hakan, ''Sonuçta öndeyken rakip beraberliği yakalayabiliyor. En basit bir top bile en zor toptur bence. O yüzden iyi konsantre olmak gerekiyor. Benim için önemli olan maçın tamamında kurtardığım toplardı'' ifadesini kullandı.

Hakan Arıkan, her maçı kazanmak istediklerini de ifade ederek, sözlerin şöyle tamamladı:

''Biz, büyük bir takımız ve her zaman galip gelmek istiyoruz. Taraftarımız bizim için çok önemli. Bazı problemler var, ama biz problem olarak görmüyoruz. Takım ile taraftar, yöneticisi herkes bir ve beraberiz. Birlik beraberliğimizi korumak zorundayız. Ligin yukarısındaki sıralamayı tamamen değiştirmek ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz.''