-Kartal'ın gruptaki maç programı belli oldu ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi'nde, Dinamo Kiev (Ukrayna), Stoke City (İngiltere) ve Maccabi Tel Aviv (İsrail) ile (E) Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın maç programı belli oldu. Beşiktaş (B) Grubu'nda, ilk maçını 15 Eylül'de İstanbul'da Maccabi Tel Aviv ile son maçını ise 14 Aralık'ta yine İstanbul'da Stoke City ile oynayacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç takvimi şöyle: 1. hafta: Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv (15 Eylül) 2. hafta: Stoke City - Beşiktaş (29 Eylül) 3. hafta: Dinamo Kiev - Beşiktaş (20 Ekim) 4. hafta: Beşiktaş - Dinamo Kiev (3 Kasım) 5. hafta: Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş (1 Aralık) 6. hafta: Beşiktaş - Stoke City (14 Aralık)