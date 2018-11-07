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KARTAL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA  Kartal'da, terk edilmiş haldeki işyeri ve fabrikalara eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi

07 Kasım 2018 19:46

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA 
Kartal\'da, terk edilmiş haldeki işyeri ve fabrikalara eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle terk edilmiş haldeki iş yeri ve fabrikalara eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Aralarında özel harekâtçıların da bulunduğu 300 polis ve hassas burunlu narkotik köpeklerinin katıldığı operasyona polis helikopteri havadan destek verdi. Baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 
Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda şüpheli gördükleri araçları durdurarak inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü
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-Ekiplerin hazırlanması
-Ekiplerin arama yapılacak alana ilerlemesi
-Özel harekat polislerinin ilerlemesi
-Terk edilmiş fabrikayı arayan ekipler
-Narkotik köpeklerinin araması
-Bulunan bir miktar uyuşturucu
-Genel ve detay
 


 

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