Kartal'da Topuz sesleri







Mustafa Denizli Kayserispor'un kaptanı Mehmet Topuz'u istedi. Bu isteği kabul eden yönetim şu formülü uygulayacak.



Geçtiğimiz sezon başkan Yıldırım Demirören'in "Hayalimdeki oyuncu" diyerek 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı Mehmet Topuz, yeniden Beşiktaş gündeminde ilk sıraya oturdu. Kadrosunu 26 kişiden 22'ye indireceğini açıklayan teknik direktör Mustafa Denizli'nin, ara transferde Mehmet Topuz'un alınması için başkan Demirören'e talepte bulunduğu belirtildi. Denizli'nin bu talebine başkan da yeşil ışık yaktı.



Para+ iki futbolcu



Sezon başında Trabzon'un da gündemine gelen Mehmet Topuz için siyah-beyazlıların Kayserispor'a para+oyuncu teklifi sunacağı öğrenildi. Orta sahasını güçlendirmek istediği öğrenilen teknik patron Mustafa Denizli, Topuz karşılığında, gönderilecek oyunculardan birinin bonservisiyle verilmesini önerdi. Bu talebin önümüzdeki hafta içinde Kayseri yönetimine sunulacağı da gelen haberler arasında.



