-KARTAL'DA SON FİRE İBRAHİM ÜZÜLMEZ İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Sakatlık konusunda son dönemlerin en büyük şansızlığını yaşayan Beşiktaş'ta son fire kaptan İbrahim Üzülmez oldu. Sezon başından beri birçok oyuncusunu sakatlık nedeniyle aralıklarla oynatamayan siyah-beyazlı takımda Ziraat Türkiye Kupası'nda Konya Torku Şekerspor ile yapılan maçta sakatlanan İbrahim Üzülmez'in sol ayak baş parmağında eklem yüzeyinde kırık olduğu ve 3-4 hafta oynayamayacağı açıklandı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, İbrahim Üzülmez'in sol ayak baş parmağında kırık tespit edildiğini belirterek, ''Tecrübeli oyuncu 3-4 hafta oynayamayacak. Kamp çalışmalarına kendisini götürürsek de tedavi amaçlı götürürüz'' dedi. Holosko'nun ardından İbrahim Üzülmez de kamp çalışmalarında takımından ayrı kalacak.