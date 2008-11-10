Kartal'da sakatlık şoku



Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Delgado, Cİsse ve Sivok, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.





Fortis Türkiye Kupası'nda, yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlarken, kaptan Matias Delgado, Edouard Cisse ve Tomas Sivok'un bu karşılaşmada forma giyemeyecek olmaları teknik heyeti sıkıntıya soktu.



Sol ayak bileğinde ağrıları olan Sivok, sol arka adalesinde sakatlığı bulunan Cisse ve belinde ağrıları olan Delgado'nun Trabzon'a götürülmeyecekleri açıklandı. Siyah-beyazlılarda Batuhan ve kaleci Korcan'ın da Trabzon kafilesinde yer almayacakları öğrenildi.



Bu arada siyah-beyazlıların basına kapalı olarak gerçekleştirdikleri antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yaptıkları bildirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Delgado, Cisse ve Sivok'un katılmadığı ifade edildi.

