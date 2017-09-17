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Kartal’da ‘Laik ve Bilimsel Eğitim Mitingi’ düzenlendi

    İhsan YALÇIN - Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA) KARTAL Meydanı’nda  Eğitim-Sen ve Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde “Laik, Bilimsel, Kamusal, Parasız ve Anadilde Eğitim Mitingi” düzenlendi

17 Eylül 2017 19:13

 

 

İhsan YALÇIN - Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA) KARTAL Meydanı’nda  Eğitim-Sen ve Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde “Laik, Bilimsel, Kamusal, Parasız ve Anadilde Eğitim Mitingi” düzenlendi. Mitinge CHP, HDP, EMEP, TKP de destek verdi.

‘Irkçı, gerici eğitime hayır’, ‘Müfredata dur de’ şeklinde sloganlar atan kortej gruplar halinde Kartal’ın çeşitli noktalarında toplanarak Kartal Meydana doğru yürüyüşe geçti. Kartal Meydanı’nda hazırlanan miting alanına gruplar aranarak girdi. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı miting alanına yakın noktalarda keskin nişancılar da çatılarda nöbet tuttu.

“ÇOCUKLARIMIZA ‘PARAN VARSA’ VE ‘PARAN KADAR’ EĞİTİM DAYATILIYOR”

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan konuşmasında “Çocuklarımız için eşit, parasız, laik, bilimsel ve anadilinde eğitim mücadelesi veriyoruz. Öğrencilerimizin hayatı çocuk yaşta evliliklerle karartılıyor. Gelecekleri tacizcilere, tecavüzcülere, yobazlara, Ensarcılar’a teslim ediliyor. Tüm çocuklarımıza ‘paran varsa’ ve ‘paran kadar’ eğitim dayatılıyor. \'Laiklik özgürlüktür\' diye sokaklarda, meydanlardaydık. Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma mücadelesi verdik, vermeye devam edeceğiz. Bunun bedeli bizlere ödetilmek isteniyor” dedi. Alevi Bektaşi Federasyonu temsilcilerinin de konuşmalar yaptığı miting Tolga Sağ, Erdal Erzincan, Cengiz Özkan’ın da aralarında bulunduğu sanatçıların verdiği konserle son buldu. Halayların çekildiği konserin ardından grup dağıldı.

(FOTOĞRAF)

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