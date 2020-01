Kartal'da 'laik eğitim istiyoruz' mitingi

Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde İstanbul Kartal’da "Eğitim sistemindeki asimilasyona ve gericiliğe karşı geleceğimize sahip çıkıyoruz" sloganıyla miting düzenlendi. Mitinge Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın yanı sıra Alevi Dernekleri ve temsilcileri, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Kani Beko, CHP İstanbul İl Örgütü, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, Haziran Hareketi, TKP ve İstanbul HDP İl Örgütü de katıldı.

Feray Aytekin Aydoğan: Bedel ödedik, ödemeye devam edeceğiz

Tertip komitesinin selamlamasının ardından Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan söz adı. Öğretim sisteminin parası olanlara işlediğini kaydeden Aydoğan, “Bizler laik, özgürlük diye sokaklarda, meydanlardaydık. Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma mücadelesi verdik, vermeye devam edeceğiz” dedi. Bu mücadelenin bedelini ödediklerini kaydeden Aydoğan, ödemeye devam ettiklerini belirtti. “Bunun bedelini ihraç edilen, tutuklanan, açığa alınan, bayram öncesi sürgün edilen arkadaşlarımız ödüyor. Bunun bedelini eğitim hakkı elinden alınan ödüyor. Bunun bedelini 193 gündür işimize, ekmeğimize, geleceğimize sahip çıkıyoruz diyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ödüyor” dedi.

Yandaş sendikalara inat mücadeleyi ve dayanışmayı da örgütlediklerinin altını çizen Aydoğan, 1961 sözleşmesini hatırlattı ve ekledi: “Bizler mutsuz insanların mutlu öğretmenleri olmayı reddediyoruz” diye konuştu. Meselenin geleceğe sahip çıkmaya karar verip vermeme meselesi olduğunun altını çizen Aydoğan, AKP iktidarına seslendi ve şöyle devam etti: “Bizler 12 Eylül’ün faşizmine, zindanlarına teslim olmadık, AKP faşizmine, karanlığına teslim olamayacağız. Bu daha başlangıç mücadeleye devam edeceğiz.”

"Ferman Yezid'inse meydanlar Hüseyin'in"

ABF Genel Başkanı Muhittin Yıldız ise yaptığı konuşmada, “Biz Aleviler bu toprakların kadim inançlarından birisiyiz. Bu memleketin her daim barış dili olduk, nefesi olduk, vicdanları olduk. Hoşgörünün kabesi olduk. Kimsenin inancına, kimliğine laf etmedik” dedi. Kimsenin kimseyi ötekileştirmediği bir gelecek için her türlü asimilasyona karşı duracaklarını söyleyen Yıldız, “Devletlerin inançtan, ibadetten, dinlerden elini çekmesi gerekiyor. İnancın ve ibadetin özgür olması gerektiğini söylüyoruz. Devlet okulları her daim her inanca, her topluma eşit, açık bilim ve ilim yuvaları olmalıdır. Eğitim ve adalet için bugün bu alanlardayız. Biz Alevi kurumları AKP’nin Saray’ın her anlamda karanlığa götürdüğünü, ırkçı-faşist bir rejim uyguladığını, hukukta, eğitimde adalet olmadığını defalarca dile getirdik” ifadesini kullandı.