Kartal'da kaptan suskun



Beşiktaş'ın Arjantinli kaptanı Mattias Delgado, takımının yaptığı son 4 maçta etkisiz bir performans sergiledi. Sezonun ilk 4 maçında 3 gol atan Delgado, sonraki 4 karşılaşmada ise suskun kaldı.





Turkcell Süper Lig'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, Arjantinli futbolcu Mattias Delgado son haftalardaki form düşüklüğüyle dikkat çekiyor.



Sezona iyi başlayan ve oynadığı futbolun yanı sıra attığı gollerle teknik heyetin yüzünü güldüren Arjantinli yıldız, son 4 karşılaşmada etkisiz bir performans sergiledi.



Sezonun ilk 4 maçında 3 gol atan Delgado, sonraki 4 karşılaşmada ise suskun kaldı. Beşiktaş, 2008-09 sezonuna UEFA Kupası 2. ön elemede Bosna Hersek'in Siroki Brijeg takımıyla yaptığı maçla başlarken, Delgado, bu mücadelede takımına 1 gol kazandırarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. Boşnak takımı karşısında 18. dakikada attığı golle takımının bu sezonki ilk golüne imza atan Delgado, buradaki iyi futbolunu lige de taşıdı. Siyah-beyazlı takımın ligin ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı mücadelede 78. dakikada rakip filelere golünü atan Arjantinli oyuncu, bu şekilde takımının bu sezon ligdeki ilk golüne de imzasını attı.



Sezonun ilk 2 karşılaşmasında 2 gol atan siyah-beyazlı oyuncu, UEFA Kupası 2. ön elemede Siroki Brijeg ile oynanan rövanş maçını boş geçtiği halde, formunu sürdürdü ve Konyaspor karşısında golünü atma başarısı gösterdi. Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı bu maçta 50. dakikada sahne alan Delgado, attığı golle bu sezonki 3. golüne ulaştı.



SON 4 HAFTADA SUSKUN KALDI



Sezonun ilk 4 maçında başarılı bir performans ortaya koyan Delgado, son 4 karşılaşmada ise beklenen futbolunu sergileyemedi.



Son karşılaşmalarda oynadığı futbolla fazla varlık gösteremeyen ve eleştirilere maruz kalan Arjantinli oyuncu, geride kalan 4 maçta gol sevinci yaşayamadı.



Konyaspor karşılaşmasının ardından golü unutan Delgado, Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın yanı sıra takımının UEFA Kupası 1. turda Ukrayna'nın Metalist Kharkiv ekibiyle BJK İnönü Stadı'nda oynadığı ve 1-0 galip geldiği karşılaşmayı da boş geçti. Siyah-beyazlı takımın ligde Gaziantepspor'u 3-0 yendiği maçta, sonradan oyuna dahil olan Delgado, bu mücadelede de suskun kalırken, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye ile oynanan ve 1-1 berabere kalınan maçta gol atamadı. Siyah-beyazlı oyuncu, böyelece gol atamamasının yanı sıra etkisiz futboluyla son maçlarda büyük düşüş yaşadı.

