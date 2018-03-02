 Kartal'da anne ve babasını öldürdüğü öne sürülen kişi yakalandı

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA - KARTAL\'da anne ve babasını öldürdüğü gerekçesiyle aranan E.Ö. gittiği Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde yakalandı.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi\'nde dün akşam bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Bülent ve Hatice Öztürk çiftinin cinayet zanlısı oğulları E. Ö. (28), Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Gittiği Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözaltına alınan şüphelinin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

