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Kartal'da AKP bürosunda bomba paniği

AKP’nin Kartal ilçesindeki irtibat bürosu önüne bomba bırakıldı. Polisin kontrollü olarak bombayı patlattığı sırada bir kadın hafif şekilde yaralandı.

06 Ocak 2012 02:00

T24 - AKP’nin Kartal ilçesindeki irtibat bürosu önüne bomba bırakıldı. Polisin kontrollü olarak bombayı patlattığı sırada bir kadın hafif şekilde yaralandı.
 
 
AKP Atalar İrtibat Bürosu önünde bulunan paketten ses gelmesi üzerine durum polise bildirildi.


Olay yerine gelen polis, çevreye emniyet şeridi çekerek, bomba imha uzmanlarını çağırdı.


Paketi inceleyen uzman polisler, bir fünye aracılığı ile paketi kontrollü olarak patlattı. Paketin içinde zaman ayarlı bomba olduğu anlaşıldı.


Bu sırada yoldan geçen bir kadın, başından hafif şekilde yaralandı.


Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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