Kartal'a Sivas çelmesi!.

<a rel="nofollow" id="ctl00_solph_allNewsRp_ctl24_paragraphLB" style="FONT-WEIGHT:normal;FONT-SIZE:12px;COLOR:#000333;TEXT-DECORATION:none;"><br /><strong>Turkcell Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında İnönü Stadı'nda Beşiktaş ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş bu sezon sahasında ilk puanını kaybetmiş oldu. </strong><br /><br /><br />Turkcell Süper Lig'de 8. haftanın ilk maçında Beşiktaş ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. <br /><br />Maç çok hızlı başladı ve ilk atağı daha birinci dakika dolmadan Beşiktaş gerçekleştirdi ve Cisse'nin vuruşunu kale çizgisi üzerinden Bilica son anda çıkarttı. <br /><br /></a><a rel="nofollow" id="ctl00_solph_allNewsRp_ctl20_paragraphLB" style="FONT-WEIGHT:normal;FONT-SIZE:12px;COLOR:#000333;TEXT-DECORATION:none;"><span style="FONT-SIZE:10pt;COLOR:#ff0000;"><strong><img title="arrow" alt="arrow" src="http://213.243.34.245/images/redarrow.gif" border="0" /> Denizli ilk kez İnönü'de</strong></span></a><br /><a rel="nofollow" id="ctl00_solph_allNewsRp_ctl20_paragraphLB" style="FONT-WEIGHT:normal;FONT-SIZE:12px;COLOR:#000333;TEXT-DECORATION:none;"><strong><span style="FONT-SIZE:10pt;COLOR:#ff0000;"><img title="arrow" alt="arrow" src="http://213.243.34.245/images/redarrow.gif" border="0" /> Bülent Uygun: Kora kor bir mücadele oldu</span></strong></a><br /><a rel="nofollow" id="ctl00_solph_allNewsRp_ctl21_paragraphLB" style="FONT-WEIGHT:normal;FONT-SIZE:12px;COLOR:#000333;TEXT-DECORATION:none;"><strong><span style="FONT-SIZE:10pt;COLOR:#ff0000;"><img title="arrow" alt="arrow" src="http://213.243.34.245/images/redarrow.gif" border="0" /> Mustafa Denizli: Final paslarında zorlandık</span></strong></a><a rel="nofollow" id="ctl00_solph_allNewsRp_ctl24_paragraphLB" style="FONT-WEIGHT:normal;FONT-SIZE:12px;COLOR:#000333;TEXT-DECORATION:none;"><br /><br />4. dakikada gelişen Sivasspor atağında Herve Tum sağ kanattaki Musa Aydın'ın pası verdi ve Musa Aydın bekletmeden sol ayağınla topu ceza sahasına gönderdi. Golcü Mehmet Yıldız topun gelişine sol ayağınla sert vurdu takımını 1-0 öne geçirdi. <br /><br />Bu dakikadan sonra beraberlik için yüklenen Beşiktaş aradığı golü 13. dakikada Nobre'nin pasında Delgado'nun ayağından buldu ve skora denge geldi. <br /><br />Siyah-beyazlı ekip ilk yarıda Nobre, Bobo ve Delgado ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı bu skorla 1-1 sona erdi. <br /><br />İkinci yarıya Beşiktaş çok hızlı başladı ve Nobre ve Delgado ile çok önemli pozisyonlardan yararlanamadı. <br /><br />76. dakikada Sivaspor adına Sezer Badur mutlak bir gol pozisyonunda topu dışarı attı. <br /><br />Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi. <br /><br />Bu sonuçla Beşiktaş puanını 18'e çıkartıp maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken, Sivaspor ise puanını 15'e çıkartmış oldu. <br /><br /><strong>BEŞİKTAŞ: 1 - SİVASSPOR: 1 </strong><br />Stat: BJK İnönü <br />Hakemler: Halis Özkahya, Cem Satman, Volkan Narinç <br />Beşiktaş: Rüştü xx, İbrahim Toraman xx, Zapatocny xx, Sivok xx, İbrahim Üzülmez xx, Serdar Kurtuluş xx, Cisse xx, Delgado xxx, Tello xx, Bobo xx, Nobre xx <br />Sivasspor: Akın xx, Abdurrahman xx, Bilica xx, Diallo xx, Hayrettin xx, Musa Aydın xxx, Sylla xx, İbrahim Dağaşan xx, Sezer Badur xx, Tum x, Mehmet Yıldız xxx <br />Goller: Dk. 4 Mehmet Yıldız (Sivasspor), Dk. 14 Delgado (Beşiktaş) <br />Sarı Kart: Dk. 11 İbrahim Toraman (Beşiktaş) <br /><br /><strong>MAÇTAN DAKİKALAR </strong><br />2. dakikada Tello'nun sağdan ortasında, ceza alanında Cisse topa ayak koyarken, kaleye yönelen meşin yuvarlağı Bilica uzaklaştırdı. <br /><br />4. dakikada Musa'nın sağdan ortasında, ceza alanında topu kaleci Rüştü'nün almasını bekleyen Zapotocny'in hatasını iyi değerlendiren ve bu oyuncunun arkasında topla buluşan Mehmet Yıldız'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. <br /><br />7. dakikada Serdar Kurtuluş'un sağdan ortasında, ceza alanında topla buluşan Nobre'nin yatarak kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan autu boyladı. <br /><br />14. dakikada Bobo'nun arapasında Nobre'nin bıraktığı topla ceza alanında buluşan Delgado, meşin yuvarlağı yerden düzgün bir vuruşla filelere gönderdi ve eşitliği sağladı: 1-1. <br /><br />30. dakikada Cisse'nin sağdan pasında, ceza alanında topla buluşan Bobo sert bir orta yaparken, hiçbir Beşiktaşlı oyuncunun dokunamadığı meşin yuvarlak taca gitti. <br /><br />31. dakikada sol çaprazdan Delgado'nun şutunda, kaleci Akın topu kornere yumrukladı. <br /><br />Kalan dakikalar başka gol getirmedi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. <br /><br /><strong>İKİNCİ YARI </strong><br /><br />51. dakikada Cisse'nin arapasında sağ tarafta iki rakibinden topu kurtaran Nobre'nin ortasında, arka direkte boş pozisyonda Delgado meşin yuvarlakla buluştu. Bu futbolcu, yerden sektirerek kötü bir vuruşla direğin üstünden topu auta attı. <br /><br />60. dakikada Serdar Kurtuluş'un sağdan kullandığı taç atışında, ceza alanında topla buluşan Nobre dönerek vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti. <br /><br />65. dakikada Delgado'nun uzak mesafeden sert şutunda, top üstten auta çıktı. <br /><br />69. dakikada Delgado-Nobre paslaşmasında son olarak topla buluşan Delgado'un vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. <br /><br />74. dakikada ceza alanında sağ tarafta İbrahim Üzülmez'den topu kurtaran Balili'nin ortasında, Beşiktaş savunmasının dokunamadığı meşin yuvarlağı Sezer Badur önünde buldu. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, top üstten auta çıktı. <br /><br />90. dakikada Balili'nin pasında topla buluşan Faruk, meşin yuvarlağı güzel bir hareketle rakibinden kurtararak ceza alanına girdi. Bu oyuncunun kaleci Rüştü ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, top üstten auta çıktı ve Sivasspor mutlak bir golden oldu. <br /><br />Karşılaşma da 1-1 berabere sona erdi.<br /><br /><strong><u>İlgili haberler</u></strong><br /><br /><strong><span style="FONT-SIZE:10pt;COLOR:#ff0000;"><img title="arrow" alt="arrow" src="http://213.243.34.245/images/redarrow.gif" border="0" /> Maçtan notlar</span></strong></a>