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Spor

Kartal'a Shakhtar morali

Beşiktaş, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ile yaptığı hazırlık maçını Nobre ve Tuna’nın golleriyle kazandı.

08 Eylül 2008 03:00

Milli maçlar için verilen arayı değerlendiren Beşiktaş, Luce’nin takımı Shakhtar Donetsk ile yaptığı hazırlık maçını Nobre ve Tuna’nın golleriyle kazandı, moral buldu. Ukrayna ekibi, 35’te Fernandinho’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı

UEFA Kupası’nda, Ukrayna’nın Metalist Kharkiv takımı ile eşleşen Beşiktaş, aynı ligde bulunan Lucescu’nun takımı Shakhtar Donetsk ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlılar, 13 futbolcusunu milli takımlara gönderen Shakhtar karşısında golle başladı. 2. dakikada kazanılan korner atışını Delgado kullandı. Ön direğe gelen topa Nobre kafayı vurdu: 1-0.

Direkten dönen şut

35. dakikasında Shakhtar Donetsk takımından Fernandinho, serbest atışa engel olduğu gerekçesiyle ikinci sarı kartttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

75. dakikada Tuna’nın sert şutu Shakthar Donetsk defansına çarparak ağlara gitti: 2-0
90+3’de serbest vuruş kazanan Shakthar Donetsk takımında Jadson’un vuruşu direkten döndü.

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Cemal Bingül
BEŞİKTAŞ: Rüştü (6)(Dk.64 Korcan 5) - A.Tandoğan (6)(Dk.79 Oğuz), Tuna (6), Sivok (6), Seriç (5) (Dk.46 İ.Üzülmez 6) - Ekrem (6)(Dk.79 Ömer), Cisse (6) (Dk.64 A.Kuçik 5), Necip (6) (Dk.75 Saim), Tello (6) (Dk.46 İ.Toraman 6) - Delgado (6), (Dk.46 Bobo 6), Nobre (6)
YEDEKLER: Erdem

S.DONETSK: Yuriy (6) - İlsinho (6), Volodimir (5), Maykola (5), Artem (5) (Dk.90+1 Yaroslav) - Willian (5)(Dk.84 Olexandr), İgor (6) (Dk.67 Jadson 5), Tomas (6), Fernandinho (4), Brandao (6) - Adriano (6)
YEDEKLER: Arten, Valeriy

GOLLER: Nobre (Dk.2), Tuna (Dk.75)

KIRMIZI KART: Fernandinho (Dk.35)

SARI KART: Brandao

Sağlam, altı genci denedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sezon içinde şans veremediği oyuncularla, altyapıdan 6 futbolcuyu görme şansı bulduğunu belirtti. Hakemin kararının doğru olduğunu ancak rakibin 10 kişi kalsını arzulamadıklarını söyleyen Sağlam, “Hazırlık maçındaki amacımız iyi bir ekiple mücadele içinde geçen bir karşılaşma olmasıydı” diye konuştu. Lucescu ile Kharkiv hakkında konuştuklarını da söyleyen Ertuğrul hoca, “Bu takımla berabere kalmışlar. Çok iyi ve zorlu bir ekip. Dikkatli olmalıyız” dedi.

Kırmızı kart tepkisi

Fernandinho’nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılmasına Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Lucescu tepki gösterdi. Dostluk maçında bir oyuncunun hakem tarafından atılmasına Ertuğrul Sağlam da şaşırdı. Sağlam bir ara dördüncü hakemin yanına gelerek, kırmızı kart gördüğü konusunda bilgi aldığı öğrenildi.

Eski dostlar buluştular

Beşiktaş tribünlerinin “I love you Luce” diyerek bağrına bastığı Mircea Lucescu, siyah-beyazlı eski dostlarıyla hasret giderdi. Rumen teknik adam, maçtan önce İbrahim Toraman ile sarılıp, tercümanı Sinan Serhatlıoğlu aracılığıyla görüşürken, Ertuğrul Sağlam’ın da elini sıkarak şans diledi.

Protokolde sara krizi

Maçtan önce protokol tribününde görevli bir stat görevlisi yere yığıldı. İsminin Ali Sarıyıldız olduğu öğrenilen görevlinin sara hastası olduğu ve kriz geçirdiği ifade edildi. Sarıyıldız müşahade altına alındı.

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