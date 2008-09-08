Kartal'a Shakhtar morali

Milli maçlar için verilen arayı değerlendiren Beşiktaş, Luce’nin takımı Shakhtar Donetsk ile yaptığı hazırlık maçını Nobre ve Tuna’nın golleriyle kazandı, moral buldu. Ukrayna ekibi, 35’te Fernandinho’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı



UEFA Kupası’nda, Ukrayna’nın Metalist Kharkiv takımı ile eşleşen Beşiktaş, aynı ligde bulunan Lucescu’nun takımı Shakhtar Donetsk ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.



Siyah-beyazlılar, 13 futbolcusunu milli takımlara gönderen Shakhtar karşısında golle başladı. 2. dakikada kazanılan korner atışını Delgado kullandı. Ön direğe gelen topa Nobre kafayı vurdu: 1-0.



Direkten dönen şut



35. dakikasında Shakhtar Donetsk takımından Fernandinho, serbest atışa engel olduğu gerekçesiyle ikinci sarı kartttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



75. dakikada Tuna’nın sert şutu Shakthar Donetsk defansına çarparak ağlara gitti: 2-0

90+3’de serbest vuruş kazanan Shakthar Donetsk takımında Jadson’un vuruşu direkten döndü.



HAKEMLER: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Cemal Bingül

BEŞİKTAŞ: Rüştü (6)(Dk.64 Korcan 5) - A.Tandoğan (6)(Dk.79 Oğuz), Tuna (6), Sivok (6), Seriç (5) (Dk.46 İ.Üzülmez 6) - Ekrem (6)(Dk.79 Ömer), Cisse (6) (Dk.64 A.Kuçik 5), Necip (6) (Dk.75 Saim), Tello (6) (Dk.46 İ.Toraman 6) - Delgado (6), (Dk.46 Bobo 6), Nobre (6)

YEDEKLER: Erdem



S.DONETSK: Yuriy (6) - İlsinho (6), Volodimir (5), Maykola (5), Artem (5) (Dk.90+1 Yaroslav) - Willian (5)(Dk.84 Olexandr), İgor (6) (Dk.67 Jadson 5), Tomas (6), Fernandinho (4), Brandao (6) - Adriano (6)

YEDEKLER: Arten, Valeriy



GOLLER: Nobre (Dk.2), Tuna (Dk.75)



KIRMIZI KART: Fernandinho (Dk.35)



SARI KART: Brandao



Sağlam, altı genci denedi



Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sezon içinde şans veremediği oyuncularla, altyapıdan 6 futbolcuyu görme şansı bulduğunu belirtti. Hakemin kararının doğru olduğunu ancak rakibin 10 kişi kalsını arzulamadıklarını söyleyen Sağlam, “Hazırlık maçındaki amacımız iyi bir ekiple mücadele içinde geçen bir karşılaşma olmasıydı” diye konuştu. Lucescu ile Kharkiv hakkında konuştuklarını da söyleyen Ertuğrul hoca, “Bu takımla berabere kalmışlar. Çok iyi ve zorlu bir ekip. Dikkatli olmalıyız” dedi.



Kırmızı kart tepkisi



Fernandinho’nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılmasına Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Lucescu tepki gösterdi. Dostluk maçında bir oyuncunun hakem tarafından atılmasına Ertuğrul Sağlam da şaşırdı. Sağlam bir ara dördüncü hakemin yanına gelerek, kırmızı kart gördüğü konusunda bilgi aldığı öğrenildi.



Eski dostlar buluştular



Beşiktaş tribünlerinin “I love you Luce” diyerek bağrına bastığı Mircea Lucescu, siyah-beyazlı eski dostlarıyla hasret giderdi. Rumen teknik adam, maçtan önce İbrahim Toraman ile sarılıp, tercümanı Sinan Serhatlıoğlu aracılığıyla görüşürken, Ertuğrul Sağlam’ın da elini sıkarak şans diledi.



Protokolde sara krizi



Maçtan önce protokol tribününde görevli bir stat görevlisi yere yığıldı. İsminin Ali Sarıyıldız olduğu öğrenilen görevlinin sara hastası olduğu ve kriz geçirdiği ifade edildi. Sarıyıldız müşahade altına alındı.

