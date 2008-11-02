Kartal'a Renault şoku



Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Cola Turka, kendi saha ve seyircisi önünde Oyak Renault'a 79-77 mağlup oldu.







NTVSPOR ve Ajanslar

Güncelleme: 22:51 TSİ 31 Ekim 2008 Cuma



Beko Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Beşiktaş Cola Turka, Oyak Renault'a 77-79 yenildi.







Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Cola Turka, Austin, Muratcan ve Faison'un pota altından ürettiği sayılarla 5. dakikada 11-4 üstünlük sağladı. Bu dakikadan sonra hücumlarda daha etkili olan konuk ekip, Jones ve Evren'le sayılar buldu ve 9. dakikada farkı 3 sayıya (23-20) indirdi. İlk periyodu 25-22 Beşiktaş Cola Turka önde tamamladı.







İkinci periyotta Bursa temsilcisi, dış atışlarda Gordon'la bulduğu sayılarla 12. dakikada 27-25 öne geçti. Ev sahibi ekip, buna Chatman ile karşılık vererek 13. dakikada 30-30 eşitliği sağladı. Oyak Renault, Ahmet ve Alper ile hücumlarda etkili olarak ilk yarıyı 49-42 önde geçti.







Çekişmeli geçen 3. periyotta siyah-beyazlılar, Austin ve Chatman ile boyalı alandan sayılar bulurken, konuk ekip Oyak Renault, Evren ve Gordon ile rakibine karşılık verdi. Bursa temsilcisi, Stiemsma'nın basketiyle 27. dakikada 57-56 öne geçti, ancak Beşiktaş Cola Turka, Adem, Faison ve Chatman'ın basketleriyle son çeyreğe 64-57 önde girmeyi başardı.







Son periyoda iyi başlayan Oyak Renault, 34. dakikada Stiemsma ile farkı 1 sayıya (68-67) indirdi. Beşiktaş Cola Turka, dengede geçen bu periyotta Austin ve Chatman ile hücumlarda etkili olmasına karşın, son dakikada etkili savunma yapan ve hücumları da iyi değerlendiren Oyak Renault, karşılaşmayı 79-77 kazandı.







BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 77 - OYAK RENAULT: 79



Salon: BJK Cola Turka Arena



Hakemler: Murat Biricik xxx, Zafer Yılmaz xxx, Özlem Yalman xxx



Beşiktaş Cola Turka: Muratcan xxx 9, Chatman xxx 20, Adem xx 8, Austin xxx 20, Faison xxx 11, Haluk x, Ömer x, Mehmet xx 4, Butler x 5, Cevher x



Oyak Renault: Gordon xxx 18, Evren xxx 14, Alper xxx 11, Jones xxx 8, Stiemsma xxx 12, Nedim x 4, Ahmet xxx 8, Tufan x 2, Oğuz x, Serhat x 2



1. periyot: 25-22



Devre: 42-49



3. periyot: 64-57



5 faul alanlar: Dk. 34.43 Butler (Beşiktaş Cola Turka), Dk. 35.28 Jones (Oyak Renault)

