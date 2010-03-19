Kartal'a 'Paşa' çelmesi!

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KASIMPAŞA: 2 - BEŞİKTAŞ: 2

Turkcell Süper Lig'de 26. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.Beşiktaş son oynadığı 4 maçta 4 galibiyetle rakiplerinin de puan kaybettiği haftalardan sonra zirveye doğru yol almıştı.Kasımpaşa ise geçtiğimiz hafta Ankaraspor'dan hükmen aldığı 3 puanın dışında, son 3 maçında 3 puanı bir arada görememiş bir takım olarak sahaya çıkmıştı.Mustafa Denizli yine kendisinden bekleneni yaptı ve tam tamına 3 buçuk aydır ilk onbirde sahaya sürmediği Yusuf Şimşek'e şans vermişti. İbrahim Toraman'ın yokluğunda sağ bekte Ekrem Dağ, orta sahada Fink'in yerine genç Necip Uysal forma şansı bulmuştu.Kasımpaşa'da ise Yılmaz Vural, uzun bir süreden sonra Gökhan Güleç'i ilk onbirde sahaya sürmüş, genç defans oyuncusu Barış'ı yine yedek kulübesinde bırakmıştı. Defans dörtlüsünü Bursaspor maçındaki gibi kurmuş olan Vural, orta sahada Sancak'ın yerine sakatlığı düzelen Moritz'i sahaya sürmüştü.Maça konuk Beşiktaş çok iyi başladı ve Holosko karşı karşıya kaldığı eski takım arkadaşı Murat Şahin'i geçemedi ve çok önemli bir golden etti takımını.Bu pozisyonun hemen ardından bu kez Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Cenk İşler kaleci Rüştü'yü de geçmesine rağmen golü atmayı başaramamıştı.İlk yarı boyunca her iki takım da çok önemli pozisyonlar üretmesine rağmen gol olmayınca devre golsüz sona erdi.Yılmaz Vural ikinci yarıya, ilk 45 dakikada sahada adeta gezinen Moritz'in yerine Sancak'ı sahaya sürdü.İkinci yarıya Kasımpaşa çok iyi başladı ve Beşiktaş kalesinde önemli ataklarla tehlikeli oluyordu.Ev sahibi takım aradığı golü Gökhan Güleç'ten geldi ve 62. dakikada Yekta'nın sağdan ortasında topla buluşan Gökhan, dönerek yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.Mustafa Denizli, 73. dakikada Ernst ve Holosko'yu oyundan alarak Nihat ve Tabata'yı sahaya sürdü.Bu oyuncu değişiklikleri Beşiktaş'a yaradı ve 74. dakikada Tabata'nın pasında Tello beraberlik golünü Kasımpaşa ağlarına bıraktı.Bu golün 3 dakika ardından Tello'nun serbest vuruşunda Bobo kafayla takımını 2-1 öne geçiren golü attı.Yılmaz Vural ilk golün sahibi Gökhan Güleç'i 82. dakikada oyundan çıkardı ve yerine Şahin Aygüneş'i sahaya sürdü.Şahin, oyuna girdikten 3 dakika sonra attığı golle takımının beraberlik gülünü attı.Kalan dakikalarda iki takımın da gol çabası sonuç vermeyince maç 2-2 berabere sonuçlandı.Beşiktaş bu sonuçla puanını 52'ye, Kasımpaşa ise 32'e çıkartmış oldu.Recep Tayyip ErdoğanÖzgür Yankaya, Aleks Taşcıoğlu, Orkun AktaşMurat Şahin, Keller, Koray, Merthan, Ergün, Emre, Yekta, Murat Erdoğan, Moritz, Cenk İşler, Gökhan GüleçRüştü, Ekrem Dağ, Sivok, Ferrari, İbrahim Üzülmez, Holosko, Necip, Ernst, Tello, Yusuf, BoboDk. 62 Gökhan Güleç ve Dk. 85 Şahin Aygüneş (Kasımpaşa), Dk. 74 Tello ve Dk. 77 Bobo (Beşiktaş)