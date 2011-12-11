Kartal'a Belediye freni!

T24

KARŞILAŞMADAN NOTLAR



QUARESMA'NIN YERİNE ALMEİDA



RÜŞTÜ YEDEK, CENK İLK 11'DE



TRİBÜNLER DOLMADI



BOBO TRİBÜNDEN İZLEDİ



'GEÇMİŞ OLSUN SAYIN BAŞBAKANIMIZ'





KAPTAN SIVOK



CARVALHAL'E SEVGİ GÖSTERİSİ



WEBO FORMA GİYEMEDİ



Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlıların golü 71. dakikada Mustafa Pektemek'ten gelirken, konuk takımın golünü 87. dakikada Tevfik Köse kaydetti.20 gün sonra İnönü Stadı'nda seyircisinin karşısına çıkan Kara Kartallar bu sonuçla birlikte 28 puana yükselerek maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Büyükşehir Belediyespor ise 23 puana ulaştı.Fiyapı İnönü Stadı'ndaki son maçını 20 Kasım tarihinde Galatasaray ile yapan siyah-beyazlılar, daha sonra Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4 maçı dış sahalarda oynadı.Galatasaray karşılaşmasından sonra Trabzon'a giden, ardından da Tel Aviv deplasmanına çıkan ''Kara Kartallar'', Orduspor ile cezası nedeniyle Antalya'da oynadıktan sonra son maçını da Manisa deplasmanında yaptı.Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla birlikte 20 gün aradan sonra taraftarıyla hasret giderdi.Siyah-beyazlılar, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında, son oynadıkları Manisaspor karşılaşmasının kadrosundan 2 değişiklik yaparak sahada yer aldı.Beşiktaş'ta sakat olan Ricardo Quaresma'nın yerine İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Hugo Almeida ilk 11'de sahaya çıktı.Hafta içinde yapılan Manisaspor maçına yedek başlayan Almeida, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında forvette görev aldı.Manisaspor karşısında ilk 11'de görev alan kaleci Rüştü de yedek soyunurken, yerine Cenk Gönen oynadı.Siyah-beyazlılarda, Quaresma'nın yanı sıra sakatlıkları süren Simao Sabrosa ve Mehmet Aurelio da kadroda yer almadı.Beşiktaş'ta, yedek kulübesinde Rüştü'nün yanı sıra İbrahim Toraman, Ekrem Dağ, Burak Kaplan, Filip Holosko, Julio Alves ve Sidnei yer aldı.Beşiktaş'ın 20 gün aradan sonra Fiyapı İnönü Stadı'nda maça çıkmasına rağmen, taraftarları İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi.Tribünlerde büyük boşluklar gözlenirken, karşılaşmayı yaklaşık 20 bin taraftar izledi.İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ''Boz Baykuşlar'' olarak adlandırılan taraftar grubu da eski açık tribünde yerlerini aldı.Bu arada siyah-beyazlı taraftarlar, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Brezilya'nn efsane futbolcusu Socrates'i unutmadı. Kapalı tribünde ''Bizim için futbol Doktor Socrates'tir'' yazılı pankart açıldı.Ayrıca Çarşı Grubu'nun bulunduğu kapalı tribünde ırkçılık ve endüstriyel futbolu eleştiren pankartlar da yer aldı.Beşiktaş'n eski futbolcusu Deivson Rogerio Da Silva Bobo karşılaşmayı tribünden izledi.Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve maçı kapalı tribünün üstündeki locadan izleyen Bobo'ya siyah-beyazlı taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu.Beşiktaşlı futbolcular sahaya, geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için ''Geçmiş olsun Sayın Başbakanımız'' yazılı pankartla sahaya çıktı.Bu arada İbrahim Toraman ve Ricardo Quaresma'nın yokluğunda sahada kaptan olarak Tomas Sivok görev yaptı.Öte yandan, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ricardo Quaresma da maçı locadan takip etti.Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Carlos Carvalhal'a çiçek verdi.Taraftarlar, ayrıca Portekizli teknik adam lehine tezahüratlar da yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, geldiğinden bu yana ilk kez Carvalhal lehine toplu olarak tezahüratta ve sevgi gösterisinde bulundu.İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un golcü futbolcusu Webo, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemedi.Sağ ayak tarak kemiğinden sakatlanan Webo, Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadı.Lacivert-turunculu ekipte ayrıca sarı kart cezalısı Metin Depe de Beşiktaş karşısında oynayamadı.