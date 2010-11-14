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Spor

KARTAL'A BAŞKENT MORALİ ANKARA (A.A)

14 Kasım 2010 20:14

-KARTAL'A BAŞKENT MORALİ ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. 50. dakikada Quaresma'nın, çalımlarla Kulusic ve Jedinak'tan sıyrılıp, altıpas içinden attığı şutta kaleci Serdar topu önledi. 52. dakikada Gençlerbirliği ceza alanı sağ çaprazında buluşan Hilbert'in şutunda kaleci Serdar kale direği dibinden topu kornere çeldi. 57. dakikada Hurşut, çalımlarla girdiği ceza alanı içinden topu altıpasa gönderdi. Bu topa ilk önce Smeltz ardından da arka direkte Serkan vuramayınca, Gençlerbirliği bir golden oldu. 63. dakikada Quaresma'nın pasıyla hareketlenen Guti ceza alanı içinde Mahmut'un müdahalesiyle topa iyi vuramayınca, meşin yuvarlak auta çıktı. 80. dakikada Serkan'ın uzaktan attığı sert şutta kaleci Rüştü'nün ellerinden seken top üst direğe de çarparak, kornere gitti. 89. dakikada Jedinak'ın yaklaşık 25 metreden attığı sert şutta kaleci Rüştü güçlükle topu kontrol etti. 90+5. dakikada Quaresma'nın şık pasıyla sağ kanatta topla buluşan Hilbert biraz sürdükten sonra yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0 Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Abdullah Yılmaz x, İsmail Köse x, Serkan Akarca x Gençlerbirliği: Serdar xx, Orhan xx, Mahmut xx, Kulusic xx, Murat x, Hurşut x, Cem Can x (Dk. 82 Tambwe x), Oktay x (Dk. 70 Soner x), Jedinak xxx, Serkan x, Smeltz x (Dk. 62 Billy Mehmet x) Beşiktaş: Rüştü xx, Hilbert xxx, İbrahim Toraman xx, Ersan xx, İbrahim Üzülmez xx, Tabata xx (Dk. 73 Necip x), Guti xx (Dk. 83 Nobre x), Aurelio xx, Ernst xxx, Holosko x (Dk. 87 Erhan ?), Quaresma xxx Goller: Dk. 45+1 Guti (penaltıdan), Dk. 90+5 Hilbert (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 17 Kulusic, Dk. 18 Serdar, Dk. 45 Murat (Gençlerbirliği), Dk. 18 Guti, Dk. 70 Tabata, Dk. 90+1 Rüştü (Beşiktaş)

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