Kartal zor da olsa turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, zorlanmasına rağmen adını 5. tura yazdırdı. Sıkıntılı günler geçiren ve genç oyuncularla sahaya çıkan Ankaragücü karşısında önce geriye düştü, ardından skoru Batuhan'la çevirdi: 3-2

Ankaragücü, yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla karşılaşmaya Beşiktaşlı oyuncular ve hakemlerin ardından çıktı. Mücadele bu sebeple 6 dakika geç başlarken, Samet Aybaba, son oynanan Akhisar Belediyespor maçının kadrosundan 6 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlılarda Akhisar Belediyespor karşısında ilk 11'de forma giyen Allen McGregor, İbrahim Toraman, Manuel Fernandes, Oğuzhan Özyakup, Tomas Sivok ve Hugo Almeida'nın yerine Cenk Gönen, Ersan Gülüm, Julien Escude, Veli Kavlak, Muhammed Demirci ve Erkan Kaş kadroda yer aldı.

Karşılaşmanın ilk net gol pozisyonunu Beşiktaş, 10. dakikada Muhammed Demirci'yle yakaladı. Genç oyuncunun net fırsatı değerlendiremez, dakikalar 21'i gösterirken Siyah-Beyazlılar Filip Holosko'nun golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı. Defanstan kaptığı topla ceza alanına giren Holosko, savunmanın baskısına rağmen kaleci Bayram ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş topa daha çok sahip olmasına rağmen 37. dakikada beraberlik golüne engel olamadı. Bilal'ın pasında defansın arkasına hareketlenen Timur, kaleci Cenk'i mağlup etti ve skora eşitlik getirdi.

Ankaragücü 5 dakika içerisinde önce skoru eşitledi, ardından da öne geçmeyi başardı. Hilbert'in geri pasındaki hatayı iyi değerlendiren Timur'un aşırtma vuruşunda Cenk, ceza alanı dışında topa elle müdahele etti ve top Kaan'ın önüne kaldı. Aşırtma bir vuruşla topu boş kaleye gönderen Kaan, skoru 2-1'e getirdi. Kaleci Cenk Gönen, bu pozisyonun ardından sarı kart gördü.

Önce Holosko, ardından da Olcay'ın sert şutlarında gole izin vermeyen kaleci Bayram, iki önemli pozisyonda başarı sağladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah-Beyazlı takım ikinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladı. Batuhan Karadeniz ve Uğur Boral oyuna girerken, Olcay ve Muhammed kenara alındı.

İkinci yarıda baskısını artıran Beşiktaş, etkili kullandığı sol kanattan Uğur Boral'la geldi. Ceza alanına giren Uğur, Mert Erdoğan'ın müdahelesiyle yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun arkasına geçen Hilbert, skoru 2-2'ye taşıdı.

Golden sonra baskısını daha artıran Siyah-Beyazlı ekip, kontra ataklarda rakibine pozisyon vermesine verdi. 86. dakikada sol kanattan bir kez daha etkili gelen Beşiktaş, İbrahim Toraman'ın ortasına Batuhan kafa vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Batuhan 4 maç sonra kadroda

Beşiktaş'ta formsuzluğu nedeniyle son 4 lig maçında kadroya giremeyen Batuhan Karadeniz, Ankaragücü maçında 18 kişilik maç kadrosuna alındı.

Siyah-beyazlılarda, yedek kulübesinde ayrıca Emre Metin, Uğur Boral, Mehmet Akyüz ve Hasan Türk oturdu.

Tribünler dolmadı

Beşiktaş-Ankaragücü maçına futbolseverler fazla ilgi göstermedi.

Tribünlerde yer yer boşluklar göze çarparken, 200 kadar Ankaragücü taraftarı da takımlarını eski açık tribündeki yerlerinden destekledi.

Taraftarlar arasında gerginlik

Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala bir Beşiktaş taraftarı, Ankaragücü taraftarının bulunduğu bölüme yöneldi. Güvenlik güçleri devreye girerek, bu taraftarı önledi. Daha sonra eski açık tribünde geniş güvenlik önlemleri alındı.