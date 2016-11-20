Kartal zirveyi gösterdi; Adanaspor: 1 - Beşiktaş: 2

Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki maçta konuk ekip Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Aboubakar ve 17. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Adanaspor'un tek sayısı ise 57. dakikada penaltıdan Magaye'den geldi. Öte yandan Adanaspor'da Bekir Yılmaz, 71. dakikada Atiba'ya yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 27'ye yükseltirken Adanaspor, 6 puanda son sırada yer aldı.

Ntvspor yorumcusu Rıdvan Dilmen maçı, "Beşiktaş şu 3-4 maçı kazasız, belasız atlatırsa sükse yapmış olacak. Sosa'sız olmak Oğuzhan'a zor geldi, seviyordu. Gomez'i de çok iyi tanıyordu, Aboubakar'ı o kadar tanımıyor. Beşiktaş'ın bu sene iyi iki oyuncusu Atiba ve Marcelo. Her yere yama Tosic var bir de. Quaresma kapasitesinin altında oynuyor. Cristiano Ronaldo'nun iş disiplini bunda olsaydı başka olurdu" ifadeleriyle değerlendirdi.

İlk 11'ler

Adanaspor: Karacic, Viera, Ramos, Digao, Renan Diniz, Tevfik Altındağ (Dk. 59 Emre Uğur Uruç), Renan Da Silva (Dk. 88 Ahmet Bahçıvan), Bekir Yılmaz, Koman, Roni, Magaye (Dk. 59 Edgar Da Silva)

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Atınç Nukan, Marcelo, Beck, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Quaresma (Dk. 78 Kerim Frei), Tolgay Arslan (Dk. 64 Gökhan İnler), Cenk Tosun, Aboubakar (Dk. 88 Ömer Şişmanoğlu)

Goller: Dk. 11 Aboubakar, Dk. 17 Cenk Tosun (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 57 Magaye (Penaltıdan) (Adanaspor)

Kırmız kart: Dk. 72 Bekir Yılmaz (Adanaspor)

Maçın önemli dakikaları

Dakika 11: Orta alandan atılan uzun pasta topla buluşan Aboubakar, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Dakika 17: Beck'in sol kanattan içeriye gönderdiği top, savunma oyuncusunun eline geldi. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

Dakika 57: Vladimir Koman ceza alanında Atınç tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Magaye, Panenka vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Dakika 71: Bekir Yılmaz, 71. dakikada Atiba'ya yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart gördü.

Güneş'ten iki değişiklik



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 10. haftadaki Trabzonspor maçında sahaya çıkardığı ilk 11'den, iki oyuncu değişikliğine gitti. Trabzonspor maçında görev alan Rhodolfo ve Adriano Adana'ya getirilmezken, bu futbolcuların yerine ilk 11'de Atınç Nukan ve Beck yer aldı.

Beck'e sürpriz görev



Şenol Güneş, Caner Erkin, Adriano ve Tosic'in yokluğunda sol bek mevkisinde, asıl bölgesi sağ bek olan Andreas Beck'i oynattı.

Adanaspor'da da kadro değişti



Adanaspor Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic, 10. haftada deplasmanda yaptıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde bir değişiklik yaptı. Turuncu-beyazlılarda, geçen hafta görev alan Emre Uğur Uruç'un yerine Bekir Yılmaz ilk 11'de forma giydi. Adanaspor ilk 11'inde sadece Tevfik Altındağ ve Bekir Yılmaz yerli futbolcular olarak göze çarptı.

Çantalı taraftarlar stada alınmadı



Yanlarında çanta olan taraftarlar, güvenlik nedeniyle maçın oynandığı stada alınmadı. Tribün turnikeleri önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Emniyet Müdürlüğünün aldığı karar gereği taraftarları çantasız olarak stada kabul etti. Öte yandan, maçtan önce stat çevresinde iki takım taraftarları arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.