Sivasspor'u ağırlayan Kartal zirve yarışından düşmek istemiyor

Ligde Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, rakibini mağlup ederek ikinci sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı ekipte son antrenmanda sakatlanan Sivok forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Fernandes ise ilk 11'de yer alacak.

Beşiktaş'ın seyircisiz oynama cezası nedeniyle mücadeleyi kadın ve çocuklar izleyebilecek. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşma Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek. Onun yardımcılıklarını Cem Satman ve Volkan Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi ise Nihat Mızrak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Tolga, Serdar, Sivok, Escude, Motta, Gökhan, Atiba, Necip, Fernandes, Olcay, Almeida

Sivasspor: Korcan, Cicinho, Da Costa, Ümit, Eren, Burhan, Kadir, Mehdi, Aydın, Aatif, Utak

Kartal yenerse ikinci

Zirvedeki rakiplerinin ardından 14. hafta mücadelesine çıkacak siyah-beyazlı takım, Sivasspor'u yendiği takdirde ikinci sıraya yükselecek. Deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup eden ve 35 puana yükselen Fenerbahçe ile aradaki farkının açılmasını istemeyen Beşiktaş, Kasımpaşa'nın puan kaybettiği haftayı değerlendirmeye çalışacak.

Maç eksiğiyle 27 puanlı Kasımpaşa ve 26 puanda bulunan Galatasaray'ın gerisinde bulunan siyah beyazlılar, kazandığı takdirde puanını 28'e çıkaracak.