Kartal Ziraat Türkiye Kupası'nda farka koştu; Beşiktaş: 4 - Osmanlıspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, Osmanlıspor’u konuk etti. Vodafone Park’ta oldukça keyifli geçen mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 4-1 mağlup etti ve 16 Ocak’ta oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Beşiktaş’ın gollerini Avdija Vrsajevic (15 kk), Alvaro Negredo (35), Cenk Tosun (50) ve Ricardo Quaresma (90+4) kaydederken Osmanlıspor’un tek golü Souleymane Doukara’dan (72) geldi. Başkent ekibinde 89’da Anıl Karaer, Gökhan Gönül’e yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlılar oyunu ilk 10 dakika dışında domine ederken Oğuzhan Özyakup yaptığı iki asistle beğeni topladı. 58’de yerini Orkan Çınar’a bırakan Cenk Tosun taraftarların alkışlarıyla kenara geldi. Müsabaka, Everton’ın yoğun ilgi gösterdiği Cenk Tosun’un siyah-beyazlı formayı terlettiği son karşılaşma olabilir.

Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında 3 gol atan ve siyah-beyazlı ekibin Vodafone Park’ta oynanan resmi karşılaşmalarda 100’üncü golünü kaydeden Ryan Babel’e heykel hediye edildi. Hollandalı oyuncuya hediyesini karşılaşma öncesinde Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil verdi. Öte yandan Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi yaklaşık 17 bin futbolsever takip etti.