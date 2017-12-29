T24 LogoT24 Logo
Spor

Kartal Ziraat Türkiye Kupası'nda farka koştu; Beşiktaş: 4 - Osmanlıspor: 1

Siyah beyazlılar Osmanlıspor karşısında elde ettikleri galibiyetle rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı

29 Aralık 2017 04:26

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, Osmanlıspor’u konuk etti. Vodafone Park’ta oldukça keyifli geçen mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 4-1 mağlup etti ve 16 Ocak’ta oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Beşiktaş’ın gollerini Avdija Vrsajevic (15 kk), Alvaro Negredo (35), Cenk Tosun (50) ve Ricardo Quaresma (90+4) kaydederken Osmanlıspor’un tek golü Souleymane Doukara’dan (72) geldi. Başkent ekibinde 89’da Anıl Karaer, Gökhan Gönül’e yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlılar oyunu ilk 10 dakika dışında domine ederken Oğuzhan Özyakup yaptığı iki asistle beğeni topladı. 58’de yerini Orkan Çınar’a bırakan Cenk Tosun taraftarların alkışlarıyla kenara geldi. Müsabaka, Everton’ın yoğun ilgi gösterdiği Cenk Tosun’un siyah-beyazlı formayı terlettiği son karşılaşma olabilir.

Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında 3 gol atan ve siyah-beyazlı ekibin Vodafone Park’ta oynanan resmi karşılaşmalarda 100’üncü golünü kaydeden Ryan Babel’e heykel hediye edildi. Hollandalı oyuncuya hediyesini karşılaşma öncesinde Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil verdi. Öte yandan Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi yaklaşık 17 bin futbolsever takip etti.

ETİKETLER

beşiktaşosmanlısporziraat türkiye kupası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24