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Spor

Kartal Yuvası'ndan kampanya!

28 Nisan 2009 17:58


Beşiktaş Kulübü'nün lisanslı ürünlerini satan Kartal Yuvası'nda, Fenerbahçe derbisi için ''Beyaz Tribün'' kampanyası başladı.

Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaşlı taraftarlardan, uzun zamandır maçlara beyaz formayla çıkarak art arda galibiyetler alan ve şampiyonluk yarışını sürdüren siyah-beyazlı futbol takımına, bu yolda destek vermeleri istendi.

Açıklamada, ''3 Mayıs Pazar günü stadımızda oynayacağımız Fenerbahçe derbisinde, takımımız beyaz forması ile sahada, bizler de beyaz renkte lisanslı ürünlerimizle tribünlerde olacağız. 19 Mart tarihinde başlatmış olduğumuz yüzde 25 indirim kampanyası devam ederken, tüm Beşiktaşlıların 'Beyaz Tribün' kampanyasında yer alabilmesi için bazı ürünlerde inanılmaz indirimler yaptık'' denildi.

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