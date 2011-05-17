-KARTAL YUVADA "ES"Tİ İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, Eskişehirspor'u 3-1 yendi. 49. dakikada Koray, ceza alanı içinde sağda güzel bir hareketle Ekrem'i geçtiği anda yerden güzel bir pasla Erkan'ı gördü. Erkan'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Kaleci Cenk, daha sonra topu kontrol etti. 58. dakikada Guti'nin sağdan kullandığı korner atışında ön direkte topla buluşan Almeida, meşin yuvarlağı güzel bir kafa vuruşuyla filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. 64. dakikada Guti'nin pasıyla ceza alanın sağında topla buluşan Quaresma, güzel bir topuk pasıyla daha müsait durumdaki Necip'e bıraktı. Necip'in bekletmeden yaptığı vuruşta, son olarak altıpasın önünde topla Almeida buluştu. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği topu, kaleci Ivesa son anda kornere çeldi. 70. dakikada Erkan'ın, Beşiktaş savunmasını geçerek sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda sert vuruşunda, kaleci Cenk meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 73. dakikada uzun gelen topu ceza alanı içinde sağda yakalayan Burhan'ın ortasında altıpasta Batuhan'ın kafa vuruşunda top kaleye paralel bir şekilde auta gitti. 85. dakikada Eskişehirspor yarı alanından gönderilen uzun pasta pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batuhan, kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldı. Batuhan'ın sert şutunda, Cenk son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 86. dakikada ceza alanı içinde Quaresma, rakiplerinden kurtarmaya çalışırken Nadareviç'in elle müdahalesi sonrası hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. 87. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Simao, topu kalecinin ters tarafından filelere atarak farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Beşiktaş, karşılaşmayı da 3-1 kazanarak kendi sahasındaki sezonun son maçında 3 puan aldı. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Özgür Yankaya xx, Gökhan Memişoğlu x, Serhan Malkoç xx Beşiktaş: Cenk xx, Rıdvan xx (Dk. 82 Hilbert x), Sivok xx (Dk. 46 Aurelio xx), Atınç xxx, Ekrem x, Quaresma xxx, Necip xxx, Fernandes xxx, Simao xx, Guti xx (Dk. 66 Onur xx), Almeida xx Eskişehirspor: Ivesa xx, Koray xx, Nadarevic xx, Veysel xx, Sezgin xx (Dk. 46 Diego x), Erkan xx, Pele xx, Doğa xx, Alper xx, Sezer xx (Dk. 47 Batuhan x), Serdar x (Dk. 69 Burhan x) Goller: Dk. 26 Erkan (Eskişehirspor), Dk. 37 Fernandes, Dk. 58 Almeida, Dk. 87 Simao (penaltıdan) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 27 Fernandes, Dk. 31 Simao, Dk. 90 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 62 Serdar, Dk. 63 Koray (Eskişehirspor)